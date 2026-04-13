Antalya'da narkotik operasyonu: 1'i doktor 6 şüpheli gözaltında

Antalya'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 425 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında biri doktor olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Antalya ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti olaylarının önlenmesi, suça konu malzemelerin şüpheliler ile birlikte yakalanmalarının sağlanması maksadıyla; saha araştırmaları ve analizler büyük bir titizlikle gerçekleştirildi. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi, suç faaliyetleri tek tek delillendirildi.

Alanya ve Muratpaşa ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 425 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda 1 doktor ve 425 bin adet sentetik hap ile birlikte toplam 6 şüpheli yakalandı.
Yakalanan şüphelilerden 5'i tutuklandı. Şüphelilerin, mevzuata aykırı reçete yazarak, anlaşmalı eczacılar aracılığıyla sentetik hap sattıkları ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları tespit edildi.

425 BİN ADET SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma ekipleri tarafından Alanya ve Muratpaşa ilçelerinde düzenlenen iki operasyonda 425 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

6 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI

Operasyonda 1'i doktor 6 şüpheli yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UYUŞTURUCU TİCARETİ VE KAÇAKÇIKLIĞI

1 özel muayenehane, 2 eczane ve 1 araçta yapılan aramalarda yakalanan şüphelilerin;

Maddi menfaat karşılığında mevzuata aykırı şekilde reçete yazdıkları,
Anlaşmalı oldukları eczacılar aracılığıyla, renkli reçeteye tabi sentetik ecza haplarını bağımlı şahıslara sattıkları ve
Uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları tespit edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD, İran'a karşı tüm kozlarını oynuyor! Bu çok etkili olacak dedi duyurdu
ABD, İran'a karşı tüm kozlarını oynuyor! Bu çok etkili olacak dedi duyurdu
Medipol’de geçmeyen kronik ağrılara omurilik pili ve drez ameliyatıyla veda
Medipol’de geçmeyen kronik ağrılara omurilik pili ve drez ameliyatıyla veda
Küba ABD'ye meydan okudu: Ölmemiz icap ediyorsa ölürüz
Küba ABD'ye meydan okudu: Ölmemiz icap ediyorsa ölürüz
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
İran'dan Hürmüz Boğazı için net mesaj!
İran'dan Hürmüz Boğazı için net mesaj!
50 yıllık pizza devinden kötü haber! Kötü gidişat sebebiyle tüm şubeler kapatıldı
50 yıllık pizza devinden kötü haber! Kötü gidişat sebebiyle tüm şubeler kapatıldı
Galatasaray'da Victor Osimhen'in dönüş tarihi belli oldu
Galatasaray'da Victor Osimhen'in dönüş tarihi belli oldu
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'den müzakerelere ilişkin açıklama
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'den müzakerelere ilişkin açıklama
Eskişehir'de şüpheli ölüm evined yalnız yaşıyordu
Eskişehir'de şüpheli ölüm evined yalnız yaşıyordu
İsrail milletvekili, Trump'la dalga geçti: Ateş edeceksen et gevezelek etme
İsrail milletvekili, Trump'la dalga geçti: Ateş edeceksen et gevezelek etme
Trump talimat verdi ABD ordusu, bugün İran limanlarına yönelik deniz ablukasına başlıyor
Trump talimat verdi ABD ordusu, bugün İran limanlarına yönelik deniz ablukasına başlıyor
Türkiye'den İsrail'e işgal tehdidi iddiasıyla ilgili DMM'den açıklama
Türkiye'den İsrail'e işgal tehdidi iddiasıyla ilgili DMM'den açıklama