Antalya'da narkotik operasyonu: 1'i doktor 6 şüpheli gözaltında

Antalya'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 425 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında biri doktor olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Antalya ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti olaylarının önlenmesi, suça konu malzemelerin şüpheliler ile birlikte yakalanmalarının sağlanması maksadıyla; saha araştırmaları ve analizler büyük bir titizlikle gerçekleştirildi. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi, suç faaliyetleri tek tek delillendirildi.

Yakalanan şüphelilerden 5'i tutuklandı. Şüphelilerin, mevzuata aykırı reçete yazarak, anlaşmalı eczacılar aracılığıyla sentetik hap sattıkları ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları tespit edildi.

425 BİN ADET SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma ekipleri tarafından Alanya ve Muratpaşa ilçelerinde düzenlenen iki operasyonda 425 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

6 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI

Operasyonda 1'i doktor 6 şüpheli yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UYUŞTURUCU TİCARETİ VE KAÇAKÇIKLIĞI

1 özel muayenehane, 2 eczane ve 1 araçta yapılan aramalarda yakalanan şüphelilerin;

Maddi menfaat karşılığında mevzuata aykırı şekilde reçete yazdıkları,

Anlaşmalı oldukları eczacılar aracılığıyla, renkli reçeteye tabi sentetik ecza haplarını bağımlı şahıslara sattıkları ve

Uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları tespit edildi.