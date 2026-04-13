Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım'ın telefonundan çıkanlara bakın! Ünlü isim kumar masasında böyle poz vermiş
Bebek’teki otelde yürütülen soruşturmada ortaya çıkan yeni detaylar skandalın boyutunu gözler önüne serdi. Otel sahibinin deposunda ele geçirilen dijital materyaller ve telefon incelemelerinde, ünlü isimlerin yer aldığı kumar masaları, gizli çekimler ve yazışmalar dikkat çekti. Çok sayıda flaş disk, CD ve kayıt cihazından çıkan arşivin, yıllara yayılan bir kayıt sistemi ve olası şantaj iddialarını güçlendirdiği değerlendiriliyor.
Ünlülere yönelik yürütülen soruşturmada Bebek Otel'in uyuşturucu ve fuhuş partilerinin merkezi olduğu ortaya çıkmıştı.
Kayıt cihazları bulunmuştu: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın derinleştirdiği soruşturmada tutuklanan otel sahibi Muzaffer Yıldırım'ın kumar partileri düzenlediği rezidansın deposunda 30'dan fazla flaş disk, yüzlerce CD ve kamera sistemlerinin kayıt cihazları bulunmuştu.
Telefon arşivi dikkat çekti
Sabah'ın haberine göre, Muzaffer Yıldırım'ın telefonun incelemesi tamamlandı. Telefondan, kumar oynayan iş insanları, oyuncular, ünlü simaların arşivi ve birçok yazışmalar ortaya çıktı.
Barış Arduç detayı! Önündeki pullarla poz verdi
Bebek Otel'in sahibi olmakla kalmayıp aynı zamanda yapımcı olan Yıldırım'ın üstlendiği filmlerden biri de Gupse Özay'ın 'Gupi' isimli animasyon filmiydi. Telefonda çıkan en dikkat çekici fotoğraf ise Özay'ın eşi ünlü oyuncu Barış Arduç'un kumar oynadığına dair anlar oldu. Önündeki pullarla poz veren Arduç'un o fotoğrafı Yıldırım'ın şantaj arşivinin arasındaki yerini aldı.