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Instagram'a yeni özellik geliyor: 'Süper Beğeni'

Instagram'a yeni özellik geliyor: 'Süper Beğeni'

Instagram, Hikayeler için Süper Beğeni seçeneği üzerinde çalışıyor. Bu özellik, beğen düğmesine basılı tutarak coşkunuzu ifade etmenizi sağlayacak. Kullanıcılar, bu yeni özelliği 24 saatte yalnızca 1 kez kullanabilecek.

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Instagram, Hikayeler için bir "Süper Beğeni" seçeneği üzerinde çalışıyor. Instagram'ın "Süper Beğeni" özelliği sayesinde kullanıcılar bir hikayeye basılı tutarak çok daha dikkat çekici bulduğunu belirtebilecek.

Ancak kullanıcıların "Süper Beğeni" seçeneğini günde yalnızca bir kez kullanabilecekleri kaydedildi.

"Süper Beğeni" özelliği, bir kullanıcının o gün gördüğü tüm gönderiler arasında sizin hikayenizi dikkat çekici bulmuş olması açısından hoşunuza gidebilir.

Aynı zamanda bir algoritma sinyali olarak da çalışabilir, çünkü bir şeyi süper beğenerek sisteme o kullanıcının gelecekteki gönderileriyle daha fazla ilgilendiğinizi söylemiş olursunuz.

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