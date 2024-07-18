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Altın tırmanışa geçti! Gram 2 bin 600 lirayı aştı, 18 Temmuz altın fiyatları...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altın tırmanışa geçti! Gram 2 bin 600 lirayı aştı, 18 Temmuz altın fiyatları...

Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Gram altında 2 bin 500 lira seviyesi geride kaldı ve 3 bin rakamının görüleceği konuşuluyor. Altının ons fiyatı dün rekor seviyeyi gördü. İşte altın piyasası...

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Dün ons fiyatındaki artışa paralel 2 bin 624 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, günü 2 bin 622 liradan tamamladı.

Gram altın, çeyrek altın fiyatı

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından  2 bin 626 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 312 liradan, Cumhuriyet altını 17 bin 181 liradan satılıyor.

Rekor kapanış

Altının ons fiyatı dün 2.669 dolarla rekor kapanış gerçekleştirirken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 2 bin 465 dolardan işlem görüyor.

Öte yandan, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, hafta sonu Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğraması sonrası başkanlık ihtimali oldukça güçlenirken, bu durumun jeopolitik riskleri ve ticaret savaşlarını tekrar gündeme getirebileceği endişesi altının ons fiyatını destekliyor.

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