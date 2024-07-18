Mustafa Sarıgül müstehcen videosu olayı! Abdulkadir Selvi, kasedin altındaki nedeni yazdı

Abdulkadir Selvi, Mustafa Sarıgül'e ait olduğu iddia edilen seks kasediyle ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Selvi, "Bunun altında CHP’ye hâkim olma kavgası var. Bunun altında asıl cumhurbaşkanı adaylığı mücadelesi yatıyor." dedi.

Abone ol

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP milletvekili Mustafa Sarıgül’ün olduğu iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan cinsel ilişki videoyla ilgili tepkisini dile getirdi.

Sarıgül'e kaset operasyonunun aslında Türk siyasetine yapılmış bir operasyon olduğunu belirten Selvi, başarılı olunması halinde diğer rakiplere karşı da aynı yöntemin kullanacağı görüşünde.

CHP'de iktidar savaşları

Yaşananları CHP’de cumhurbaşkanlığı adaylığı mücadelesine dayandıran Selvi, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel dahil olmak üzere herkese karşı kullanabilirler. Çünkü bunun altında CHP’de genel başkanlık yarışı var. Bunun altında CHP’ye hâkim olma kavgası var. Bunun altında asıl cumhurbaşkanı adaylığı mücadelesi yatıyor. CHP’de nasıl olsa cumhurbaşkanlığını kazanacağız duygusu hâkim. O nedenle cumhurbaşkanlığı mücadelesi çok sert geçeceğe benziyor” diye yazdı.

Selvi, “Mustafa Sarıgül olayı ise yeni dönemde kirli bir savaşın ilk kurşunu olarak görülebilir. Bu dönemin sonunda cumhurbaşkanlığı seçimi var. Cumhurbaşkanı adaylığı için CHP’de bir meydan savaşının yaşanacağı anlaşılıyor. Ama ondan önce ilk mücadele CHP Genel Başkanlığı üzerine verilecek” ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı için tıklayın