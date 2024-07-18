BIST 11.207
DOLAR 33,10
EURO 36,27
ALTIN 2.624,08
HABER /  MEDYA

Mustafa Sarıgül müstehcen videosu olayı! Abdulkadir Selvi, kasedin altındaki nedeni yazdı

Mustafa Sarıgül müstehcen videosu olayı! Abdulkadir Selvi, kasedin altındaki nedeni yazdı

Abdulkadir Selvi, Mustafa Sarıgül'e ait olduğu iddia edilen seks kasediyle ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Selvi, "Bunun altında CHP’ye hâkim olma kavgası var. Bunun altında asıl cumhurbaşkanı adaylığı mücadelesi yatıyor." dedi.

Abone ol

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP milletvekili Mustafa Sarıgül’ün olduğu iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan cinsel ilişki videoyla ilgili tepkisini dile getirdi.

Sarıgül'e kaset operasyonunun aslında Türk siyasetine yapılmış bir operasyon olduğunu belirten Selvi, başarılı olunması halinde diğer rakiplere karşı da aynı yöntemin kullanacağı görüşünde.

CHP'de iktidar savaşları

Yaşananları CHP’de cumhurbaşkanlığı adaylığı mücadelesine dayandıran Selvi, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel dahil olmak üzere herkese karşı kullanabilirler. Çünkü bunun altında CHP’de genel başkanlık yarışı var. Bunun altında CHP’ye hâkim olma kavgası var. Bunun altında asıl cumhurbaşkanı adaylığı mücadelesi yatıyor. CHP’de nasıl olsa cumhurbaşkanlığını kazanacağız duygusu hâkim. O nedenle cumhurbaşkanlığı mücadelesi çok sert geçeceğe benziyor” diye yazdı.

Selvi, “Mustafa Sarıgül olayı ise yeni dönemde kirli bir savaşın ilk kurşunu olarak görülebilir. Bu dönemin sonunda cumhurbaşkanlığı seçimi var. Cumhurbaşkanı adaylığı için CHP’de bir meydan savaşının yaşanacağı anlaşılıyor. Ama ondan önce ilk mücadele CHP Genel Başkanlığı üzerine verilecek” ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı için tıklayın

ÖNCEKİ HABERLER
İl bazında işsizlik oranları! En yüksek ve en düşük...
İl bazında işsizlik oranları! En yüksek ve en düşük...
ÖSYM duyurdu! 2024 KPSS Ortaöğretim başvuru tarihi açıklandı
ÖSYM duyurdu! 2024 KPSS Ortaöğretim başvuru tarihi açıklandı
Bakan Murat Kurum müjdeyi duyurdu! TOKİ taksitlerinde ödeme kolaylığı!
Bakan Murat Kurum müjdeyi duyurdu! TOKİ taksitlerinde ödeme kolaylığı!
Bakan Murat Kurum 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu! TOKİ taksitlerinde ödeme kolaylığı
Bakan Murat Kurum 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu! TOKİ taksitlerinde ödeme kolaylığı
İsrail'in gözü dönmüş bakanı Ben Gvir polis eşliğinde Mescid-i Aksa'yı bastı
İsrail'in gözü dönmüş bakanı Ben Gvir polis eşliğinde Mescid-i Aksa'yı bastı
MİT'ten PKK'ya darbe! Sözde istihbarat hücresi çökertildi!
MİT'ten PKK'ya darbe! Sözde istihbarat hücresi çökertildi!
Elektronik Alkol Takip Sistemi tüm unsurlarıyla devreye girdi
Elektronik Alkol Takip Sistemi tüm unsurlarıyla devreye girdi
Rekabet Kurulu, Volta Motor'a 6,6 milyon lira ceza verdi
Rekabet Kurulu, Volta Motor'a 6,6 milyon lira ceza verdi
AYT sözel alanda Türkiye 30'uncusunun hedefi İslami ilimler okumak
AYT sözel alanda Türkiye 30'uncusunun hedefi İslami ilimler okumak
Esen Yenenler 15 günde 7 kilo verdi! Son haline bakın...
Esen Yenenler 15 günde 7 kilo verdi! Son haline bakın...
Yunan şarkıcı, Çeşme'de skandala imza attı: Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı
Yunan şarkıcı, Çeşme'de skandala imza attı: Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı
Dolar ve Euro'da günün rakamları! Yükseliş tam gaz devam
Dolar ve Euro'da günün rakamları! Yükseliş tam gaz devam