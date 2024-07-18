Bakan Murat Kurum müjdeyi duyurdu! TOKİ taksitlerinde ödeme kolaylığı!

Bakan Kurum, TOKİ aylık taksitlerinde artış oranı olarak TÜFE oranının referans alındığını açıkladı. Bakan Kurum, "Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk" dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşı ilgilendiren müjdeyi verdi. Bakan Kurum, “TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk. Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk.” dedi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ taksitlerinde yüzde 50 ödeme kolaylığı müjdesini verdi. Murat Kurum, TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşı ilgilendiren haberi sosyal medyadan paylaştı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşın merakla beklediği haber, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan geldi.

Kurum, TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaş için şu açıklamalarda bulundu;

“TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk. Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk.

TÜFE oranı baz alındı

TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşımızı ilgilendiren önemli bir haberimiz var.

Biliyorsunuz, TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk. Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık.

Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk. Hayırlı olsun.”

Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artırılır.

Bakanlık bu sefer memur maaşları yerine TÜFE oranına taksit düzenlemesi ayarında bulundu.

Bu noktada TOKİ aylık taksit ödemeleri sabit değildir. Artış oranı, enflasyon oranına bağlı memur maaşı artışı doğrultusunda TOKİ tarafından belirlenir.