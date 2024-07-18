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Fenerbahçeli Maximin'in Galatasaray ve Trabzon taraftarına yanıtı gündem oldu

Fenerbahçeli Maximin'in Galatasaray ve Trabzon taraftarına yanıtı gündem oldu

Fenerbahçe, son olarak Al-Ahli takımından kiralık olarak Allan Saint-Maximin'i kadrosuna kattı. Fransız futbolcu, ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun paylaşımına yorum atan bir Galatasaray ile Trabzonspor taraftarına dikkat çeken bir yanıt verdi.

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Yıldız futbolcu Allan Saint-Maximin, sağlık kontrollerinin ardından çubuklu formayı giydi. Sarı-lacivertliler, Fransız futbolcuyu paylaştığı bir video ile açıkladı.

Maximin'in kendisi ve Fenerbahçe kulübüyle ilgili rakip taraftarların paylaşımlarına verdiği yanıtlar sosyal medyada gündem oldu.

Bir Galatasaray sayfası, Fabrizio Romano'nun paylaşımına, "Fabri, gerçek olan logo alt tarafta" yorumunu atı. Fenerbahçe'nin 3 yıldızlı logosunun görselini paylaştı.

MAXIMIN'DEN CEVAP 

Sarı-lacivertli ekibe transfer olan Allan Saint-Maximin, paylaşımdan 7 gün sonra sayfaya cevap verdi. Fransız futbolcu, söz konusu sayfaya; Fenerbahçe'nin 5 yıldızlı logosunun resmini yanıt olarak gönderdi.

Bir Trabzonspor sayfası ise aynı gönderiye, "5 yıldızlı formayı sahada da giymeni öneriyorum. Bakalım giyebilecek misin?" yorumunu yazdı.

'AĞLA, İYİ GELİR' 

Maximin ise bu yoruma, "Ağla, iyi gelir" cevabını verdi.

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