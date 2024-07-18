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Çeşme'deki olaylı konser sonrası Mustafa Varank ile Lal Denizli birbirine girdi!

Çeşme'deki olaylı konser sonrası Mustafa Varank ile Lal Denizli birbirine girdi!

Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Mustafa Varank, Türk Bayrağı olduğu için konsere çıkmayan Yunan şarkıcıyı kovan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'ye tepki göstererek "Makamınıza oturttuğunuz köpeğe sorsanız, bağış gecesine Yunan sanatçı çıkarılmaması gerektiğini söylerdi" dedi. Denizli'den Varank'a sert yanıt geldi.

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Yunan şarkıcı Despina Vandi, İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen eğitim yararına konsere alanda Türk Bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları olduğu için çıkmadı. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de "Hanımefendi ivedilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin" diyerek sanatçıyı kovdu.

Yaşanan krizin ardından Sanayi ve Teknoloji eski bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Lal Denizli'ye sert sözlerle yüklenince ikili arasında tartışma çıktı.

"Makamınıza oturttuğunuz köpeğe sorsanız, o bile size söylerdi"

Konser geriliminin ardından Lal Denizli'nin geçtiğimiz günlerde makamına bir köpek oturtmasını hatırlatan Varank, X hesabından yaptığı paylaşımda "Makamınıza oturttuğunuz köpeğe sorsanız, o bile Türk Eğitim Vakfı için düzenlenen bağış gecesine Yunan sanatçı çıkarılmaması gerektiğini size söylerdi. Ama siz önce Milli değerlerimize saldıranlara sahne verdiniz, sonra hamasete sarılıp marşlar okudunuz. Klasik CHP" dedi.

Lal Denizli: Köpeğim konuşmuyor ama...

Mustafa Varank'ın sözlerine sert bir şekilde karşılık veren Lal Denizli de "Sayın Varank, sizin yönetim anlayışınızda, kurumların kendi özgür fikirlerine ve programlarına saygı göstermek gibi bir gelenek olmadığından Çeşme'de düzenlenen bir yardım konserinde, Türk Eğitim Vakfı'na ait organizasyonda yine sanatçı tercihinin kendilerine ait olabileceği aklınıza bile gelmemiştir. Evet bayrak ve Atatürk, sadece biz CHP'lilerin değil 85 milyonun kırmızı çizgisidir ve milli değerlerimizi şanlarına yakışır şekilde korumak da biz CHP'lilerin en iyi bildiği şeydir.

Sizin aksinize biz bunu hamaset için değil; Onları ilelebet koruma amacıyla hareket ederiz. Belediye Başkanı olduğumdan bu yana hiçbir söylem, iddia ve gereksiz yaklaşıma cevap vermedim, bundan sonra da bu tavrım aynen devam edecek. Lakin sizin gibi bu ülkede bakanlık yapmış bir kişinin, sırf CHP'ye muhalefet etmek için değerlerimizi ayak altına almak isteyenlerle bile nasıl yan yana gelebileceğinizi tüm milletimiz görsün diye cevap veriyorum. Bu arada, köpeğim konuşmuyor malum öyle bir genetik özelliği bulunmuyor fakat emin olun sadece hareketleriyle bile sizden daha mantıklı davranışlara sahip. Şükür. Selametle."

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