Memur zammında iki yeni ihtimal! Fark daha da artacak

Geçen yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 37,57 olduğu için memurun maaş zammı enflasyonun 11,68 puan üzerinde gerçekleşti. Ancak, 2023’te ve bu yılın Ocak ayında enflasyonun üzerinde olan maaş zamları Temmuz ayında enflasyonun altında kalmaya başladı. Ocak - Haziran döneminde tüketici enflasyonu yüzde 24,73 olurken memur maaş zammı yüzde 19,31 oldu. Maaş zammı enflasyonun 5,42 puan altında kaldı.