Memur zammında iki yeni ihtimal! Fark daha da artacak
Memur maaş zammı Temmuz 2024 için belli olmuştu. En düşük memur maaşı 39.202 TL’ye yükseldi. Yeni Temmuz maaşları ise hesaplara geçti. Memurun Ocak 2025 maaş zammı enflasyon tahminlerine göre hesaplandı. Buna göre memura en fazla yüzde 10, en az yüzde 6 zam yolda…
Bu yıl Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. Bu zammın içinde yüzde 15 oranındaki toplu sözleşme zammı da yer aldı.
Geçen yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 37,57 olduğu için memurun maaş zammı enflasyonun 11,68 puan üzerinde gerçekleşti. Ancak, 2023’te ve bu yılın Ocak ayında enflasyonun üzerinde olan maaş zamları Temmuz ayında enflasyonun altında kalmaya başladı. Ocak - Haziran döneminde tüketici enflasyonu yüzde 24,73 olurken memur maaş zammı yüzde 19,31 oldu. Maaş zammı enflasyonun 5,42 puan altında kaldı.
Temmuz 2024 için yüzde 19,31 zam alan memurların maaşları hesaplara geçmişti. Memurun Ocak 2025 maaş zammı için hesaplar yapıldı.
OCAK AYINDA DA DURUM DEĞİŞMEYECEK
Habertürk’teki habere göre, Temmuz ayında yapılan maaş zammının içinde yüzde 10 toplu sözleşme zammı da bulunuyor. 2025 yılında ise ocak ayında yüzde 6, Temmuz ayında yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak.