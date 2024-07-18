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A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 16 basamak yükseldi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 16 basamak yükseldi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 16 basamak yükselerek 26. sıraya çıktı.

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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan temmuz ayı dünya sıralamasına göre, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek final oynayan Türkiye, 1533,6 puanla 16 basamak yükseldi ve 26. sıraya yerleşti. 2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin zirvedeki yerini korudu. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda kupayı müzesine götüren İspanya ise 5 basamak yükselerek 3. sıraya çıktı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 19 Eylül'de açıklanacak. Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

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