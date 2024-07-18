Honda SH125i, Türkiye yollarında yerini alacak

Honda'nın scooter segmentindeki motosiklet modeli SH125i, Türkiye'de satışa sunulacak.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda SH125i modeli gri, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle 20 Temmuz'da 166 bin 500 liralık fiyatıyla bayilerdeki yerini alacak. Model, şehir içi mobilite ihtiyacına yönelik modelin start-stop özelliğine sahip motoru yakıt ekonomisiyle öne çıkıyor. Yeni modelin 28 litrelik geniş depolama alanı, USB girişi ve akıllı anahtar özellikleri de kullanıcılara kolaylık sağlıyor.

Honda SH125i, rahat ve konforlu bir sürüş imkanı sağlıyor

Honda SH125i'nin SH imzalı düz zemin tasarımı ve dik sürüş pozisyonu, günlük kullanımda ve şehir içi trafikte kolaylık ve geniş bir görüş açısı sağlıyor.

Sele üzerindeki geniş oturma alanıyla iki kişilik yolculuklar rahat hale geliyor.

LCD gösterge panelinin üzerinde akıllı anahtar, HSTC/ABS ve start-stop işlevi de dahil olmak üzere tüm bildirim ışıkları merkezi bir dijital hız/kilometre sayacının etrafında yer alırken, ekrandaki tüm işlevler sol gidondaki A/B düğmeleri üzerinden yönetiliyor.

Honda SH125i'nin akıllı anahtar özelliği kontak, yakıt deposu kapağı ve sele için sürekli olarak anahtarı takma veya çıkarma ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Akıllı anahtar, açma/kapama ve araç bulma fonksiyonlarına sahip iki işlev barındırırken, ayrıca selenin altında bir USB şarj noktası da bulunuyor.

Düşük yakıt tüketimi ile şehir içi kullanımı ekonomik hale getiriyor

Yeni Honda SH125i'nin EURO5+ uyumlu 125 cc hacimli, sıvı soğutmalı, dört supaplı geliştirilmiş Smart Power+ (eSP+) motoru, 6.500 d/d'de 12 Nm tork ve 8.250 d/d'de 9,6 kilovat maksimum güç üretirken, start-stop teknolojisinin de katkısıyla 2,2 lt/100km (WMTC normu) yakıt tüketimi değerine ulaşıyor.

Arka tekerlek tutuşunu sağlayan HSTC (Honda Seçilebilir Tork Kontrolü) ek sürüş güvenliği ve konfor sağlıyor.

Yeni Honda SH125i'nin daha verimli hale gelmesi için radyatör motorun iç kısmına yerleştiriliyor ve soğutma fanı kullanılıyor. Motosikletin çelik şasisi sayesinde 7 litrelik yakıt deposu, sürücünün ayak bölgesinin altına yerleştirilerek 10 litrelik bir alan kullanıma sunuluyor.

Honda SH125i modelinin hafif 16 inç alüminyum döküm jantları, farklı zemin koşullarında güvenli bir yol tutuşu sunuyor.

5 kademeli sertlik ayarı bulunan arka amortisörler ve teleskopik ön çatallar, dengeli bir sürüş sağlıyor.

Honda'nın scooter segmentinin yeni üyesi SH125i modeli hem güvenli hem yakıt ekonomisine sahip olmasıyla dikkati çekerken, modelde ABS standart olarak sunuluyor.