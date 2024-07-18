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Kocaeli'nde acı olay! 4 yaşındaki çocuk balkandan düştü!

Kocaeli'nde acı olay! 4 yaşındaki çocuk balkandan düştü!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 4 yaşındaki çocuk, balkondan düşerek yaşamını yitirdi.

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Kocaeli'nde acı bir olay yaşandı. Olayda, 4 yaşındaki çocuk, balkondan düştü.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yağız Alp Gül 4. kattaki balkondan dengesini kaybederek zemine düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından önce özel bir hastaneye, ardından da Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 4 yaşındaki Yağız Alp, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yağız Alp'in cenazesi, bugün Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde kılınacak namazın ardından İlimtepe Mezarlığında defnedilecek.

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