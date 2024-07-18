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Eskişehir'de uyuşturucu operasyonda 1 polis vuruldu

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonda 1 polis vuruldu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelinin silahla yaraladığı polis memuru, hastaneye kaldırıldı.

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Esentepe Mahallesi Eğitimciler Caddesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir adrese operasyon düzenledi. Bu sırada ekiplere mukavemet gösteren zanlı M.H. (36), operasyonda görevli polis H.K'yi (45) kasık bölgesinden silahla yaraladı.

Polisler şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis memuru H.K, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar da olay yerindeki çalışmaları takip etti.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki ifadesinin sürdüğü öğrenildi.

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