İngiltere'de stajyer itfaiyeciden evlenme teklifi

İngiltere'nin Birkenshaw kentinde, James Edgar adlı bir stajyer itfaiyeci, mezuniyet töreninde kız arkadaşı Helena Bancroft’a, diğer itfaiyeci arkadaşlarının da yardımıyla evlenme teklif etti.

İtfaiyeci arkadaşlarının yangın söndürme hortumlarından gelen sularla eşlik ettiği James, kız arkadaşına önce çiçek verip, sonra diz çökerek evlilik teklifi yaptı. Kız arkadaşı da kabul ederek itfaiyecinin boynuna sarıldı.

İtfaiye eri James Edgar, kız arkadaşına uzun zamandır evlenme teklif etmeyi düşündüğünü ve mezuniyet töreninin mükemmel bir fırsat olduğunu söyledi.