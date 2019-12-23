O Ses Türkiye'de Sibel Benekli, Murat Boz'un eski vokalisti çıktı!
O Ses Türkiye'nin son bölümünde ilginç anlar yaşandı. Yarışmada jüri üyelerini döndürmeyi başaran Sibel Benekli ise Murat Boz'un eski vokalisti çıktı.
Doğuş Özergin'in ardından ise annesi Sibel Benekli yarıştı. Elimde Değil şarkısını seslendiren Sibel Benekli için ise Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ü döndü.
Sürprizi açıklayan Acun Ilıcalı, iki yarışmacı Sibel Benekli ve Doğuş Özergin'in anne oğul olduğunu açıkladı. Daha sonra ise aynı sahneyi paylaşan anne ile oğlu düet yaptı. 400 programın ardından hala ilkleri yaptıklarını söyleyen Ilıcalı, "9 yıl sonra ilkleri yaşamak zordur. 400 program yapmışızdır. Bir ilki yaşıyoruz büyük keyif alıyorum" dedi.