GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi

Nisan ayı itibariyle tam kapasite ile hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı’nı 50 milyonuncu yolcuyu ağırladı.

50 milyoncu yolcu olan olan Kerem Kobanbay ve ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan plaket verdi.

Ailesi ile birlikte New York’a giden Ekrem Kobanbay ve ailesi İstanbul Havalimanı’nda büyük bir sürprizle karşılaştı. İstanbul Havalimanı’nın 50 milyoncu yolcusu olan Kobanbay ailesi için bir tören düzenlendi.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eşi Emine Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve havalimanı yetkilileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tören öncesi aile ile bir süre sohbet ederken, Kerem Kobanbay’ın küçük kızı Bade Kobanbay’ın elini de öptü. İstanbul Havalimanı’nın 50 milyonuncu yolcusu olan Kobanbay ailesi, 4 kişilik 1 yıl içerisinde kullanılmak üzere gidiş-dönüş yurt dışı bilet ve İGApass kartlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bal kabağının faydaları neler kanserle savaşıyor!
Türkiye'den Cemal Kaşıkçı tepkisi! Karar beklentileri karşılamaktan uzakt
'6 milyar lira borçla aldık' diyen Ekrem İmamoğlu: Yılı 900 milyon lira karla kapattık
Borsa İstanbul'dan son dakika gelişmesi! 2019 yılı rekoru kırdı
2.5 yıldır kayıp çocuk pedofili pornocusunun dolabında bulundu
PFDK beklenen kararlarını açıkladı!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ahmet Nur Çebi Cüneyt Çakır'ı bombaladı Ali Koç sözleri olay
Noel Baba aslında nereli sorusuna halk ne cevap verdi?
Pasaport harçları ne kadar oldu 2020 yılı yeni pasaport harçları
O Ses Türkiye'de Sibel Benekli, Murat Boz'un eski vokalisti çıktı!
Erdoğan'dan muhalefete Kanal İstanbul tepkisi! Sen zaten gelemeyeceksin ki
2020 MTV listesi Resmi Gazete yayınladı yeni MTV hesaplama robotu
Müge Anlı'nın avukatı Rahmi Özkan'ın 13 yaşındaki torunu kanserden hayatını kaybetti
2020 MTV fiyatları motor hacmine gire yeni MTV zamlı listeSİ