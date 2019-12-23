Ahmet Nur Çebi Cüneyt Çakır'ı bombaladı Ali Koç sözleri olay

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün akşam Kadıköy'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı derbi maçta hakem Cüneyt Çakır'ın siyah-beyazlı takımın 3 penaltısını vermediği gerekçesiyle bir basın toplantısı düzenledi.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Sayın Ali Koç ve yönetiminine bana ve yönetimimize gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyorum ancak maçtan önce statta taraftarı galyana getiren şarkıların çalınmasını manidar buluyorum. Dün akşam maçtan önce başlayıp, maç bitimine kadar ağır küfürler edildi. Ali Koç maçtan sonra yanıma gelip özür diledi. Kendisine teşekkür ediyorum.