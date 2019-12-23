POLİTİKA

Erdoğan'dan muhalefete Kanal İstanbul tepkisi! Sen zaten gelemeyeceksin ki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan ana muhalefetin Kanal İstanbul ile ilgili sözlerine sert tepki gösterdi.

Bu millet bu ülkede size iktidar vermez. Siz yapılacak her şeyin önüne dikilen bir anlayışsınız. Dikili ağaçları söken bir zihniyetsiniz.

Bunlar gezici. Biz ise 1 günde 11 milyon fidan ve ağacı diken bir iktidarız farkımız bu.

Bir İstanbul boğazımız var. Siz Independent olayını unutuyor musunuz. Hepsinden öte Montrö anlaşması Türkiye’ye kazandırmıştır ne kaybettirmiştir. Bunu hiç düşündünüz mü?

Bunlara sorsanız Marmaray da , Yavuz Sultan Selim köprüsü de, Osmangazi köprüsü de olmazdı.

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