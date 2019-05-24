İmamoğlu ve Yıldırım canlı yayında tartışacak mı? Altaylı'dan kritik iddialar

Habertürk'te "Çıkar mı çıkmaz mı?" başlığıyla yayımlanan yazısında Fatih Altaylı, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'na yapılan 'ortak yayın' teklifini değerlendirerek "Yıldırım’ın istese de böyle bir tartışmaya çıkacağını zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.

Habertürk yazarı Altaylı, Habertürk TV tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'na yapılan 'ortak yayın' teklifini değerlendirdi.

"Rakip adayları birlikte ekrana çıkartıp tartıştırma geleneği"

Altaylı, "Habertürk, 17 yıldır uygulanmayan eski bir geleneği yeniden başlatmak için bir süredir çağrıda bulunuyor. Seçim öncesi, rakip adayları birlikte ekrana çıkartıp tartıştırma geleneğini" diye yazdı.

"O seçimden AK Parti büyük bir zaferle çıktı"

Altaylı, şu hatırlatmayı yaptı: Batı demokrasilerinin seçimler öncesi neredeyse olmazsa olmazı olan bu durum, Türkiye’de son olarak 2002’de, 3 Kasım seçimleri öncesi yapılabildi. Seçimden yaklaşık 20 gün önce AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, yanlış hatırlamıyorsam Kanal D ekranında, yine yanlış hatırlamıyorsam Uğur Dündar’ın Seçim Arenası programında karşı karşıya geldiler. O seçimden AK Parti büyük bir zaferle çıktı ve bir daha da böyle bir tartışma programı yapılamadı.

"Yıldırım olumlu bir tavra sahip"

"Ben Binali Yıldırım’ın böyle bir tartışmaya katılma konusunda olumlu bir tavra sahip olduğunu biliyorum. Ancak önünde bir engel var." diyen Altaylı, "Erdoğan, partisinin hiçbir adayının, hiç bir seçimde veya tartışma ortamında diğer partilerin rakip adayı veya adayları ile karşı karşıya gelmesini istemiyor. Bu konudaki tavrı çok net ve çok kesin" diye konuştu.

"Keşke çıksa. Ama imkansız gibi bir şey"

Altaylı, sözlerini şöyle tamamladı: En küçük bir risk almak, ekranda savunma yapar pozisyonda görünmek gibi bir tercihi düşünmüyor. Bu yüzden de Binali Yıldırım’ın istese de böyle bir tartışmaya çıkacağını zannetmiyorum.

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