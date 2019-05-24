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Üzeri kirli diye minibüste koltuğa oturtulmayan çocuk Erdoğan'a seslendi

İhlas Haber Ajansı

MERSİN’in Erdemli ilçesinde üzeri kirli diye yolcu minibüsünde koltuğa oturtulmayan çocuk, yaşadıklarına üzüldüğünü söylerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Erdemli'de bir yolcu minibüsüne binen ancak üzeri kirli olduğu için koltuğa oturtulmayan 12 yaşındaki Suriyeli Muhammed H., yaşadığı o anları İHA muhabirine anlattı.

Muhammed H., "Adam bana 'işaret ettiğim yere otur' dedi. Neden dedim. 'Elbisen kirli' dedi. Bir şey olmaz dedim, parasını verdim dedim, ama adam ısrar etti, illa yere oturmamı istedi. Ben de oturdum. O zaman da uykum geldi, yattım" dedi. 

''Elbisemin yağ olduğunu, kirli olduğunu söyledi''
Bütün olan bitenin 'değnekçi' diye tabir edilen kişiyle gerçekleştiğini ifade eden Muhammed H., "Bu kişi koltuğa oturduğum halde çağırdı, yere oturttu. Burada oturacaksın dedi. Elbisemin yağ olduğunu, kirli olduğunu söyledi. Parasını verdiğim halde niye böyle yaptı anlamadım. Bir kadın da benim yerde fotoğrafımı çekmiş. Niye çekiyor ki, yanı boştu, yanına beni niye oturtmadı" diye konuştu. 

"Ekmeğimi arıyorum, nerede iş bulsam gidiyorum" 
Muhammet H., "Nerede iş bulsam orada çalışıyorum. Belirli bir yerde çalışmıyorum. Ekmeğimi arıyorum, nerede iş bulsam gidiyorum. Biz 4 kardeşiz. Ben en büyükleriyim. 6 yıldır buradayım. Babam hasta, ameliyat oldu. Kendisi asansör ustası. Düştü, yaralandı, ameliyat oldu. 1 senedir çalışmıyor. Okula gidiyordum, 2 sene okudum ama 1 yıldır gidemiyorum" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Yorgunluktan uyuduğunu, yaşadıklarının kendisini çok üzdüğünü dile getiren Muhammed H., okumak istediğini de söyledi. Ailesinin yardıma ihtiyacı olduğunu dile getiren Muhammed H., "Allah razı olsun Türkiye'ye geldik. Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ediyorum. Bana yardım eli uzatırlarsa okumak isterim. Babam kaza sonucu ameliyat olduğu için 1 senedir oturuyor. Bize yardım etseler çok sevinirim" şeklinde konuştu. 

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