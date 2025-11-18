BIST 10.732
DOLAR 42,34
EURO 49,11
ALTIN 5.499,05
HABER /  GÜNCEL

İmamoğlu davası TRT'de yayınlanacak mı? Bakan Tunç açıkladı

İmamoğlu davası TRT'de yayınlanacak mı? Bakan Tunç açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yargısal Süreçlerde Çocuklar için Koruyucu ve Onarıcı Yaklaşımlar Projesi" açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, Bahçeli'nin 'İmamoğlu'nun yargılandığı dava TRT'de yayımlansın' çağrısı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Öte yandan Tunç, Bahçeli'nin "Gerekirse İmralı'ya kendim giderim" sözleri hakkında da konuştu.

Abone ol

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yargısal Süreçlerde Çocuklar için Koruyucu ve Onarıcı Yaklaşımlar Projesi" açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. MHP lideri Bahçeli'nin 'İmamoğlu davası TRT'de yayımlansın' çıkışı hakkında konuşan Tunç, "183. Maddesinde görüntü alınması konusunda yasak söz konusudur. Bir değişiklik söz konusu olursa Meclis'imizin takdiridir" ifadelerini kullandı. Öte yandan Tunç, Bahçeli'nin İmralı çıkışıyla ilgili de konuştu.

"KARAR YETKİSİ KOMİSYONDA"

Tunç, Bahçeli'nin İmralı çıkışına "Sayın Bahçeli'nin de bugün ifade ettiği İmralı'ya ziyaret konusu Meclis'teki komisyonun vereceği karar doğrultusunda gerçekleşecektir. Bu noktada takdir yetkisi Komisyon'a aittir. Komisyonun kararını bekleyeceğiz." dedi.

DURUŞMALAR CANLI YAYINLANACAK MI?

İBB duruşmalarının canlı yayınlanmasına ilişkin de konuşan Tunç, "Ceza Mahkemesi Kanunumuzun 182. Maddesi duruşmaların aleni olmasını düzenliyor. Duruşmalar herkese açıktır. Ancak 183. Maddesinde görüntü alınması konusunda yasak söz konusudur. Bir değişiklik söz konusu olursa Meclis'imizin takdiridir" dedi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli kürsüden "Komisyon İmralı'ya gitsin" çağrısını yineledi. Bahçeli, "Kimse gitmezse alırım yanıma 3 arkadaşımı, kendi imkanlarımla İmralı'ya gitmekten, bir masa başında yüz yüze gelmekten imtina etmem" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'a gün doğdu! Kasa tomarla para girecek
Galatasaray'a gün doğdu! Kasa tomarla para girecek
3 polis şehit olmuştu! İzmir'deki karakol saldırısı soruşturmasında yeni gelişme
3 polis şehit olmuştu! İzmir'deki karakol saldırısı soruşturmasında yeni gelişme
Zelenskiy Türkiye'ye geliyor: Esir takası ve müzakereler gündemde
Zelenskiy Türkiye'ye geliyor: Esir takası ve müzakereler gündemde
Belediye personeli su sümbüllerinin temizliği sırasında hayatını kaybetti
Belediye personeli su sümbüllerinin temizliği sırasında hayatını kaybetti
Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" çıkışı için Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama
Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" çıkışı için Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama
Rusya'nın 5. nesil Su-57 savaş uçağını sattığı ülke belli oldu
Rusya'nın 5. nesil Su-57 savaş uçağını sattığı ülke belli oldu
Bakım için gittiği kuyumcuda ağır yaralandı, kurtarılamadı
Bakım için gittiği kuyumcuda ağır yaralandı, kurtarılamadı
Türkiye'nin en büyük 10 bankasının elde ettiği kar bakın ne kadar
Türkiye'nin en büyük 10 bankasının elde ettiği kar bakın ne kadar
Devlet Bahçeli MHP grup toplantısında bombayı patlattı: İmralı'ya ben giderim
Devlet Bahçeli MHP grup toplantısında bombayı patlattı: İmralı'ya ben giderim
KAAN'ın motoruyla ilgili Yaşar Güler'den açıklama
KAAN'ın motoruyla ilgili Yaşar Güler'den açıklama
Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş enflasyonla mücadelede gereken reçeteyi açıkladı
Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş enflasyonla mücadelede gereken reçeteyi açıkladı
Özel aynı gün adımını atacak! Demirtaş kararı kulisleri hareketlendirdi
Özel aynı gün adımını atacak! Demirtaş kararı kulisleri hareketlendirdi