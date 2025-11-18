İmamoğlu davası TRT'de yayınlanacak mı? Bakan Tunç açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yargısal Süreçlerde Çocuklar için Koruyucu ve Onarıcı Yaklaşımlar Projesi" açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, Bahçeli'nin 'İmamoğlu'nun yargılandığı dava TRT'de yayımlansın' çağrısı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Öte yandan Tunç, Bahçeli'nin "Gerekirse İmralı'ya kendim giderim" sözleri hakkında da konuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yargısal Süreçlerde Çocuklar için Koruyucu ve Onarıcı Yaklaşımlar Projesi" açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. MHP lideri Bahçeli'nin 'İmamoğlu davası TRT'de yayımlansın' çıkışı hakkında konuşan Tunç, "183. Maddesinde görüntü alınması konusunda yasak söz konusudur. Bir değişiklik söz konusu olursa Meclis'imizin takdiridir" ifadelerini kullandı. Öte yandan Tunç, Bahçeli'nin İmralı çıkışıyla ilgili de konuştu.



"KARAR YETKİSİ KOMİSYONDA"

Tunç, Bahçeli'nin İmralı çıkışına "Sayın Bahçeli'nin de bugün ifade ettiği İmralı'ya ziyaret konusu Meclis'teki komisyonun vereceği karar doğrultusunda gerçekleşecektir. Bu noktada takdir yetkisi Komisyon'a aittir. Komisyonun kararını bekleyeceğiz." dedi.

DURUŞMALAR CANLI YAYINLANACAK MI?

İBB duruşmalarının canlı yayınlanmasına ilişkin de konuşan Tunç, "Ceza Mahkemesi Kanunumuzun 182. Maddesi duruşmaların aleni olmasını düzenliyor. Duruşmalar herkese açıktır. Ancak 183. Maddesinde görüntü alınması konusunda yasak söz konusudur. Bir değişiklik söz konusu olursa Meclis'imizin takdiridir" dedi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli kürsüden "Komisyon İmralı'ya gitsin" çağrısını yineledi. Bahçeli, "Kimse gitmezse alırım yanıma 3 arkadaşımı, kendi imkanlarımla İmralı'ya gitmekten, bir masa başında yüz yüze gelmekten imtina etmem" dedi.