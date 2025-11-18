Galatasaray'a gün doğdu! Kasa tomarla para girecek

Galatasaray, sezon başında kiralık gönderdiği yabancı futbolculardan toplam 33.75 milyon euro gelir bekliyor. Düzenli forma giyen dört oyuncunun opsiyonlarının devreye girmesi yüksek ihtimal.

Galatasaray, sezon başında farklı liglere kiraladığı yabancı oyuncular üzerinden ciddi bir gelir hedefliyor. Sarı-kırmızılılar, toplam 33.75 milyon euro tutarındaki satın alma opsiyonlarının büyük bölümünün devreye girmesini bekliyor.

Performanslarıyla öne çıkan Nicolo Zaniolo, Victor Nelsson, Przemyslaw Frankowski ve Carlos Cuesta'nın kulüplerinde düzenli forma giymesi, opsiyon ihtimalini güçlendirdi. Tek belirsizlik Elias Jelert cephesinde yaşanıyor.

NELSSON'DA 8 MİLYON EURO BEKLENTİ

Serie A ekibi Hellas Verona'da istikrarlı şekilde oynayan Victor Nelsson, 11 maçta 990 dakika süre aldı. Danimarkalı stoperin sözleşmesindeki 8 milyon euro satın alma opsiyonunun kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ZANIOLO 10 MİLYON EUROYA GİDEBİLİR

İtalya'ya dönüş yapan Nicolo Zaniolo, Udinese'de 10 maçta 627 dakika sahada kaldı. İtalyan kulübünün, 10 milyon euro değerindeki opsiyonu devreye sokması bekleniyor.

FRANKOWSKI'DE OPSİYON 8.45 MİLYON EURO

Rennes formasıyla 8 lig maçında görev alan Przemyslaw Frankowski, toplam 525 dakika süre aldı. Galatasaray bu transferden 8.45 milyon euro gelir hedefliyor.

CUESTA'DA RAKAM 7.3 MİLYON EURO

Brezilya temsilcisi Vasco da Gama'da 10 maçta 823 dakika oynayan Carlos Cuesta için opsiyon bedeli 7.3 milyon euro. Kolombiyalı savunmacının kalıcı transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

JELERT BELİRSİZ

Premier Lig temsilcisi Southampton'ın kiraladığı Elias Jelert, yalnızca 4 maçta 169 dakika sahada kalabildi. Oyuncunun 8.5 milyon euro satın alma opsiyonunun kullanılmasına düşük ihtimal veriliyor.

Galatasaray yönetimi, dört oyuncudan gelecek yüksek gelire güveniyor ve sezon planlamasını bu doğrultuda hazırlıyor. Sarı-kırmızılılarda ocak ve yaz transfer dönemleri, bu gelir akışının netleşmesiyle birlikte şekillenecek.