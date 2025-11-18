BIST 10.732
DOLAR 42,34
EURO 49,11
ALTIN 5.499,05
HABER /  GÜNCEL

3 polis şehit olmuştu! İzmir'deki karakol saldırısı soruşturmasında yeni gelişme

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
3 polis şehit olmuştu! İzmir'deki karakol saldırısı soruşturmasında yeni gelişme

İzmir'in Balçova ilçesinde 8 Eylül'de polis merkezine yapılan ve 3 polisin şehit olduğu, 1'i polis 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin, terör örgütü DEAŞ şüphelisi 2 zanlı gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında DEAŞ zanlısı 1 kişinin daha arandığı belirtildi.

Abone ol

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Salih İşgören Polis Merkezi'ne saldırgan E.B'nin (16) pompalı tüfekle ateş açtığı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ şüphelisi 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda H.K. İzmir'de, H.B. İstanbul'da yakalandı.

Şüpheli İ.A'nın ise yurt dışında olduğunun değerlendirildiği, yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Terörle Mücadele Şubesi'nde işlemleri devam eden şüphelilerin, saldırıyı gerçekleştiren ve DEAŞ'la bağlantısı olduğu değerlendirilen E.B. ile ilişkisinin araştırıldığı kaydedildi.

Olay: Balçova'da 8 Eylül'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne E.B. tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile 1 vatandaş yaralanmıştı. Saldırgan E.B. de çıkan çatışmada yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti.

Saldırıda yaralanan polis memuru Ömer Amilağ (29) ise tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 30 Eylül'de yaşam mücadelesini kaybederek şehit olmuştu.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden yaşları 18'den küçük olan 16'sı savcılıktaki ifade işlemleri sonrası serbest bırakılmıştı.

Saldırgan E.B, annesi A.B. ve babası N.B, "terör amaçlı kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" dahil toplam 12 suçtan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, saldırgan E.B, babası N.B. ile M.A, K.N, C.T, F.S.A. ve M.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, saldırganın annesi A.B. ile T.Y, B.Y. ve F.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İbrahim Tatlıses'in yılbaşında alacağı ücret dudak uçuklattı!
Foto Galeri İbrahim Tatlıses'in yılbaşında alacağı ücret dudak uçuklattı! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Belediye personeli su sümbüllerinin temizliği sırasında hayatını kaybetti
Belediye personeli su sümbüllerinin temizliği sırasında hayatını kaybetti
Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" çıkışı için Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama
Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" çıkışı için Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama
Rusya'nın 5. nesil Su-57 savaş uçağını sattığı ülke belli oldu
Rusya'nın 5. nesil Su-57 savaş uçağını sattığı ülke belli oldu
Bakım için gittiği kuyumcuda ağır yaralandı, kurtarılamadı
Bakım için gittiği kuyumcuda ağır yaralandı, kurtarılamadı
Türkiye'nin en büyük 10 bankasının elde ettiği kar bakın ne kadar
Türkiye'nin en büyük 10 bankasının elde ettiği kar bakın ne kadar
Devlet Bahçeli MHP grup toplantısında bombayı patlattı: İmralı'ya ben giderim
Devlet Bahçeli MHP grup toplantısında bombayı patlattı: İmralı'ya ben giderim
KAAN'ın motoruyla ilgili Yaşar Güler'den açıklama
KAAN'ın motoruyla ilgili Yaşar Güler'den açıklama
Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş enflasyonla mücadelede gereken reçeteyi açıkladı
Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş enflasyonla mücadelede gereken reçeteyi açıkladı
Özel aynı gün adımını atacak! Demirtaş kararı kulisleri hareketlendirdi
Özel aynı gün adımını atacak! Demirtaş kararı kulisleri hareketlendirdi
Bakan Kurum paylaştı! Kiralık sosyal konut sistemi nasıl işleyecek?
Bakan Kurum paylaştı! Kiralık sosyal konut sistemi nasıl işleyecek?
Trafik sigortasına yüzde 20 indirim geliyor! Tarih ve şartlar belli oldu
Trafik sigortasına yüzde 20 indirim geliyor! Tarih ve şartlar belli oldu
Hormon dengesini bozan kitlelere 'robotik çözüm'
Hormon dengesini bozan kitlelere 'robotik çözüm'