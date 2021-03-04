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İbrahim Üzülmez Süper Lig'e geri dönüyor

Sumudica ile yollarını ayırmasıyla teknik direktör arayışına giren Çaykur Rizespor, İbrahim Üzülmez'le yaptığı görüşmede olumlu sonuç aldı.

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Marius Sumudica yönetiminde son 7 maçını kazanamayan Çaykur Rizespor, Rumen teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

Okan Buruk kararını yineledi
Karadeniz ekibi ilk önce şu anda boşta olan Okan Buruk'la İstanbul'da görüştü. Ancak başarılı teknik adam yine sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağını belirterek teklifi reddetti. 

Milliyet'in haberine göre yeşil-mavili yönetim, İbrahim Üzülmez'le görüşmelere başladı. Üzülmez'le yapılan görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. 

47 yaşındaki teknik adam, 2017-2018 sezonunda Çaykur Rizespor'u çalıştırmıştı.

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