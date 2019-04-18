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İbrahim Kalın: Erdoğan'a olan güven teyit edildi

İbrahim Kalın: Erdoğan'a olan güven teyit edildi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Bu seçimler aslında Cumhur İttifakı'nın aldığı oyu dikkate aldığınızda Cumhurbaşkanımıza olan güvenin tekrar teyit edildiğini bir kez daha göstermektedir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. 

Yerel seçim sonuçlarına yapılan itirazları da değerlendiren Kalın, "Yapılan itirazlar, sandığa giden seçmen ile onun iradesinin olduğu gibi yansıtılması arasında yaşanmış olan muhtemel ihlalleri, hukuksuzlukları, kasıtlı veya kasıtsız yanlışlıkları ortaya çıkartmayı hedeflemektedir." ifadelerini kullandı.

"Güvenli bölge fiilen oluşmuş durumdadır"
Kalın, terörle mücadele ile ilgili, "Terörle mücadele Türkiye'nin sadece sınırları içinde verilen bir mücadele değildir. Türkiye'nin sınırlarını, sınır ötesinde sağlamamız öncelikli hedeftir. Beklentimiz, Münbiç yol haritasının biran önce hayata geçirilmesi ve Fırat'ın doğusunda hiçbir terör unsurunun barındırılmasına müsaade edilmemesi. Münbiç'e kadar olan Türkiye-Suriye sınırı içerisinde bugün güvenli bir bölge fiilen oluşmuş durumdadır." diye konuştu. 

Suriye'nin toprak bütünlüğü konusuna da değinen Kalın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Moskova'ya yaptığı ziyarette bu konu Rus mevkidaşlarımızla ele alınmıştı. Şu anda beklentimiz özellikle orada Anayasa Komisyonu'nun bir an önce kurulması ve çalışmalarına BM çatısı altında başlaması." şeklinde konuştu. 

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