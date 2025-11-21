İBB Meclisi'nde AK Parti Grup Başkanvekili Gökkuş 2026 bütçesini eleştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde 2026 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, "Bu şehir, daha önce çok fetretler gördü. 1994'te uçurumun kenarından nasıl aldıysak, yine alırız. Hangi engelle karşılaşırsak karşılaşalım, bu şehrin kaderini bir 'eko-sistem' sofrasına bırakmayacağız." dedi.

Abone ol

İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının altıncı oturumu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, AK Parti adına konuşan Grup Başkan Vekili Gökkuş, CHP'li İBB yönetiminin bütçe yaklaşımını ve şehir yönetim performansını eleştirdi.

Bütçelerin yalnızca teknik dokümanlar değil, bir yönetim anlayışının göstergesi olduğunu belirten Gökkuş, "Bütçeler, bir yönetimin kalbindeki niyetin, zihnindeki vizyonun ve vicdanındaki adalet duygusunun görünür hale gelmesidir." diye konuştu.

Gökkuş, İstanbul'un büyüklüğüne uzun yıllardır vurgu yaptıklarını ancak mevcut yönetimin bu ölçeği 7 yıldır kavrayamadığını savundu.

"İstanbul, sizin yönetiminizde bir küçük şehir anlatısı yaşıyor"

İstanbul'un ölçeği itibarıyla büyük bir yönetim vizyonu gerektirdiğini dile getiren Gökkuş, şunları söyledi:

"İstanbul, küçük siyasi hesaplar uğruna heba edilemeyecek kadar büyük bir şehirdir. Anlamadınız. Dedik ki 'İstanbul'u siyasi kariyer basamağı yapmayın. İstanbul, sizin kişisel hedeflerinize basamak olamayacak kadar büyük bir şehirdir.' Anlamadınız. Yedi yıldır sabırla ifade ettik ama olmadı. Bugün geldiğimiz noktada, CHP'li yönetimin elinde İBB, kapsamı, hizmet alanı, ölçeği itibarıyla neredeyse bir ilçe belediyesinin kapasitesine sıkışmış durumda. Kısacası İstanbul, sizin yönetiminizde bir küçük şehir anlatısı yaşıyor." şeklinde konuştu.

"Vaatler var, eser yok. Söz var, icraat yok"

AK Parti adına bütçeye dair üç ölçüyle değerlendirme yaptığını belirten Gökkuş, bunları "geçmiş performans", "geleceğe dair vizyon" ve "bu ikisi arasındaki gerçeklik ilişkisi" olarak sıraladı.

Geçmiş döneme ilişkin vaatlerin yerine getirilmediğini dile getiren Gökkuş, "Vaatler var, eser yok. Söz var, icraat yok. 'Borçlanmak ihanettir' sözünüzün gereğini yapıp İstanbul'un borcunu düşürdüğünüz için teşekkür etmek isterdim. 'İstanbul'da hayatı kolaylaştıracağım' dediğiniz için, yollardaki çileyi bitirdiğiniz için teşekkür etmek isterdim. Ama maalesef teşekkür edecek bir icraat bulmak, çölde su aramaya benziyor." dedi.

CHP'li yönetimin 2019'da İBB'de göreve geliş döneminde yapılan Yenikapı'daki araç sergisine atıfta bulunan Gökkuş, "1717 araç var diye şov yapan yönetim bugün 7 bin 784 araç kiralamış durumda. Bu mudur tasarruf?" ifadelerini kullandı.

Gökkuş, belediyenin borçlanma politikalarını da eleştirerek, mevcut yönetimin İBB'yi borçlanamaz hale getirdiğini dile getirdi.

Konut üretimi konusunda yeterli ilerleme sağlanmadığını savunan Gökkuş, "Bu şehirde yüz bin konut sözü verip bir arpa boyu yol alamayanlar, kendileri için 7 yılda İBB'den daha fazla konut üretmiştir." ifadelerini kullandı.

Belediye yönetimine ilişkin çeşitli iddialara da değinen Gökkuş, gündemdeki yargı süreçlerini hatırlatarak, kamuoyunda sorulan soruların yanıt beklediğini söyledi.

Konuşmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki iddianameye de değinen Gökkuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekrem İmamoğlu'nun şahsi şirketinin genel müdürü, belediye bürokratlarıyla hangi işle bir araya geliyor? Hangi resmi görevle, hangi yetkiyle, hangi amaçla? İmamoğlu'nun 30 yıllık arkadaşı, dünün sıvacısı bugün milyonluk işlerin patronu haline gelen Adem Soytekin'in, KİPTAŞ başta olmak üzere belediyenin kritik birimleriyle kurduğu ağları nasıl görmezden geliyorsunuz? Yıllarca birlikte yol yürüdüğünüz Ertan Yıldız'ın ifadeleri hiç mi dikkatinizi çekmiyor? Bir insan kendi geleceğini riske atıp niye böyle bir itirafta bulunsun? Geçen dönem bu sıralarda sizinle oturan CHP meclis üyesi Umut Şenol'un, açık hava mecraları ve reklam dünyasında dönen dolaplara dair tek tek, isim isim yaptığı anlatımlar sizi neden rahatsız etmiyor?"

İhalelerde şeffaflık vaadinin yerine getirilmediğini belirten Gökkuş, birkaç canlı yayından sonra belediye yönetiminin bu uygulamaya son verdiğini ifade etti.

"Biz İSFALT ve İSTAÇ'ı genel müdürler idare ediyor sanıyorduk"

CHP’li İBB yönetiminin kenti 7 yıldır bir "maskeli balo sahnesinde" oyaladığını dile getiren Gökkuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz sanıyorduk ki ulaşımı, belediyenin internet sitesinde adı yazan daire başkanı yönetiyor. Gerçekte İstanbul'un ulaşımını, Ulaşım İç ve Dış Ticaret'in sahipleri ve gizli ortakları yönetiyormuş. Biz kültür ve sanat işlerini Kültür Daire Başkanı yürütüyor sanıyorduk. Meğer tüm kültür-sanat organizasyonlarını, aylık 350 bin lira kira ödeyebilen Murat Ongun ve firari ortağı Emrah Bağdatlı dizayn ediyormuş. Biz KİPTAŞ'ın başındaki arkadaş konutları yönetiyor sanıyorduk. Meğer İstanbul'un konut, ihale ve villa trafiğini eski sıvacı, yeni imar baronu Adem Soytekin yönlendiriyormuş. Biz İSFALT ve İSTAÇ'ı genel müdürler idare ediyor sanıyorduk. Gerçekte her iki kurumu da Fatih Keleş patronluğunda kurulan gölge kadrolar yönetiyormuş."

Seçimlere kadar İstanbul'un telafisi imkansız zararlar görmemesi için mecliste ve sahada muhalefet görevinin gereğini sonuna kadar yapacaklarını vurgulayan Gökkuş, "Bu şehir, daha önce çok fetretler gördü. Kara gecelerin ardından büyük sabahlara uyandı. 1994'te uçurumun kenarından nasıl aldıysak, yine alırız. Yine düzeltiriz. Yine bu şehri ayağa kaldırırız. Hangi engelle karşılaşırsak karşılaşalım, bu şehrin kaderini bir 'eko-sistem' sofrasına bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

"Borcun bütçeye oranı yüzde 149"

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de mevcut yönetimin İstanbul'u borç, yolsuzluk ve vesayet döngüsüne sürüklediğini dile getirdi.

Cin, İBB bütçesine ilişkin değerlendirmesinde 2026 yılı için 609 milyar liralık kaynak bulunduğunu hatırlatarak, bu büyüklüğe rağmen hizmet üretilemediğini söyledi.

2019-2025 döneminde toplam 5,5 trilyon liranın İBB'ye emanet edildiğini belirten Cin, "Bu paranın kentte bir karşılığı yok, ortada büyük bir kayıp-kaçak tablosu var. 2018'de 26,7 milyar lira olan borç 2024'te 215,2 milyar liraya çıktı. Borcun bütçeye oranı yüzde 149. Gemi batmıştır. Ortada ne bir bütçe vardır ne de bir irade." değerlendirmesini yaptı.

İBB'nin deprem hazırlıklarında ilerleme kaydedemediğini savunan Cin, 100 bin konut vaadinin yerine getirilmediğini ve 2026 için hedeflenen yeni konut sayısının ise 1370 olduğunu aktardı.

İBB'nin 2026 bütçesini "fetret ve gerileme bütçesi" olarak nitelendiren Cin, programda yatırım payının azaldığını ve belediyenin gelir üretme kapasitesinin zayıfladığını kaydetti.

Cin'in "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameden bazı bölümleri okuması salonda bulunan CHP'li üyelerin tepkisine yol açtı.

Oturumu yöneten Aslan'ın, Cin'in mikrofonunu kapatarak, "Belli ki provoke etmek için gelmiş" sözleri üzerine AK Parti grubu özür talebinde bulundu.

Meclis salonundaki tartışmanın uzaması üzerine verilen aranın ardından Cin, konuşmasına devam ederek tamamladı.