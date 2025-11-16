BIST 10.566
DOLAR 42,25
EURO 49,13
ALTIN 5.551,47
HABER /  GÜNCEL

IBAN'a para transferinde yeni dönem! O tarihte resmen başlıyor...

IBAN'a para transferinde yeni dönem! O tarihte resmen başlıyor...

Artan banka dolandırıcılıklarının ardından IBAN transferleri ve çevrim içi ödemelerde yeni güvenlik adımları devreye giriyor. Meclis'e sunulan ve aralık ayı itibarıyla yasalaşması beklenen 11. Yargı Paketi kapsamında mobil bankacılığa biyometrik doğrulama eklenerek para transferlerinde ses, parmak izi, yüz ve göz taramasıyla onay süreci zorunlu hale gelecek.

Abone ol

Mobil ve internet bankacılığı kullanımının hızla yükselmesi, siber suçluların bu alana yönelmesine neden oldu. Banka hesapları üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarındaki artış üzerine yetkililer yeni tedbirler için düğmeye bastı.

Meclis'e sunulan ve aralık ayında yasalaşması beklenen 11. Yargı Paketi, bankacılıkta güvenliği üst seviyeye taşıyacak düzenlemeleri içeriyor.

BİYOMETRİK DOĞRULAMA ZORUNLU HALE GELECEK

Yeni düzenlemeye göre banka hesaplarında biyometrik ödeme sistemleri yürürlüğe girecek. Yeni Şafak'ın haberine göre dolandırıcılık girişimlerini engellemek amacıyla bankalar, kullanıcıların benzersiz fiziksel özelliklerini dijital bankacılık altyapılarına entegre edecek.

Böylece yüksek tutarlı para transferleri ve ödemelerde kullanıcıdan hesabın gerçek sahibi olduğunu kanıtlaması için ses, yüz, parmak izi ve göz taraması gibi doğrulamalar istenecek.

65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN SES TANIMA KOLAYLIĞI

Ses tanıma sistemi, akıllı telefon kullanmayan ve çoğunluğu 65 yaş üstü vatandaşlardan oluşan kesim için önemli bir avantaj sağlayacak. Dolandırıcıların özellikle bu yaş grubunu hedef aldığı bilinirken, sesle doğrulama yöntemi bu grubun korunmasını kolaylaştıracak.

KARTLARA ÇİP ZORUNLULUĞU GELİYOR

Bankaların verdiği banka ve kredi kartları dahil tüm müşteri kimlikleri için yüz ve parmak tanımlama ile elektronik kimlik doğrulama yeteneğine sahip özel çip takılması da zorunlu hale gelecek. Bu yolla ödeme hizmetlerinde güvenlik artırılacak, suç ve suçlulukla daha etkin mücadele sağlanacak.

Düzenlemenin, 11. Yargı Paketi kapsamında kısa süre içinde Meclis gündemine gelmesi ve yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başkanı Trump BBC'ye fena taktı 5 milyar dolar istiyor
ABD Başkanı Trump BBC'ye fena taktı 5 milyar dolar istiyor
Belediye Başkanı Rasim Arı'nın kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı
Belediye Başkanı Rasim Arı'nın kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı
Komisyon ikinci kez güvenlik bürokrasisini dinleyecek
Komisyon ikinci kez güvenlik bürokrasisini dinleyecek
Mehmet Uçum yeni çözüm süreci için örnek kanunu gösterdi
Mehmet Uçum yeni çözüm süreci için örnek kanunu gösterdi
Zayıflama ilaçları görme kaybına yol açabilir
Zayıflama ilaçları görme kaybına yol açabilir
NBA'de süper yıldızlar sahne aldı takımları kazandı
NBA'de süper yıldızlar sahne aldı takımları kazandı
Turkcell mağazaları ve Pasaj'dan kasım ayı kampanyaları
Turkcell mağazaları ve Pasaj'dan kasım ayı kampanyaları
Sadettin Saran'dan canlı yayında 'Lewandowski' yanıtı
Sadettin Saran'dan canlı yayında 'Lewandowski' yanıtı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin adı değişiyor
Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin adı değişiyor
Bakanlık ifşa etti! 2 çocuk giyim markası yasaklandı
Bakanlık ifşa etti! 2 çocuk giyim markası yasaklandı
İlk ara tatil bitiyor milyonlarca öğrenci ders başı yapacak! Yarıyıl tatili ne zaman?
İlk ara tatil bitiyor milyonlarca öğrenci ders başı yapacak! Yarıyıl tatili ne zaman?
Ankara'da fuhuş ve dolandırıcılık operasyonu! 'Baltuzağı' ve 'balkız' detayı
Ankara'da fuhuş ve dolandırıcılık operasyonu! 'Baltuzağı' ve 'balkız' detayı