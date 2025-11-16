BIST 10.566
Bakanlık ifşa etti! 2 çocuk giyim markası yasaklandı

Ticaret Bakanlığı tarafından risk barındıran yeni ürünler kamuoyuna açıklandı. Listede 2 çocuk giyim ürünün kullanılmasına dair güvensiz olduğu bildirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan son denetimler sonucunda 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden insan sağlığını riske atacak yeni yeni ürünler paylaşıldı. Listede Türkiye'de çocuk giyimi üzerine satış yapan 2 marka da yer aldı. 

BAKANLIK GÜVENSİZ MARKALARI AÇIKLADI

Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini gerçekleştiren bakanlık, yetkili kuruluşlar tarafından güvensiz olan ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etti.

2 ÇOCUK GİYİM MARKASI TOPLATILIYOR

Denetimler sonucunda Snow Kids ve Badr markalı iki adet çocuk giyim ürününün kullanımının güvensiz olduğunu ve sağlık açısından risk barındırdığı tespit edildi.

İlgili ürünler hakkında yasaklanma ve piyasadan toplatılma kararı alındı.

