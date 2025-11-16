Zayıflama ilaçları görme kaybına yol açabilir

Daha zayıf görünmek uğruna aldığınız o büyük riskin farkında mısınız? Kilo verme umuduyla kullanılan ve son dönemin en popüler tercihi olan o ilaçlar, görme kaybına neden olabilir. Medipol Sağlık Grubu’ndan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sevil Arı Yaylalı, “GLP-1 reseptör agonisti” olarak bilinen bu ilaçların nadir de olsa kalıcı görme kayıplarına yol açabileceğini belirterek, hastaların mutlaka göz hekimi kontrolünde tedaviye başlaması gerektiğini vurguladı.

Abone ol

Hollywood yıldızlarının da tercih etmesiyle popülaritesi zirve yapan yeni nesil zayıflama ilaçlarıyla ilgili uzmanlardan korkutan bir uyarı geldi. Milyonların kilo verme umuduyla kullandığı bu ilaçların, nadir de olsa kalıcı görme kaybına yol açabileceğini belirten MedipolSağlık Grubu’ndan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sevil Arı Yaylalı, “Zayıflamak uğruna göz sağlığınızı riske atmayın” diyerek, bu ilaçları kullanan veya kullanmayı düşünen hastaların, görme sinirinde hasar riski nedeniyle tedaviye başlamadan önce mutlaka bir göz hekiminin kontrolünden geçmesi gerektiğinin altını çizdi.

ZAYIFLAMA İLAÇLARI GÖZDEKİ RİSKLERİ ARTIRABİLİYOR

Prof. Yaylalı, diyabet tedavisi için geliştirilen ve kilo kaybı sağlaması nedeniyle yaygın kullanılan GLP-1 reseptör agonistlerinin bazı hastalarda göze ait yan etkilere neden olabileceğini belirtti. “Bu ilaçlarla ilişkilendirilen en önemli yan etki, görme sinirinde beslenme bozukluğu sonucu ortaya çıkan iskemik optik nöropatidir. Görülme sıklığı oldukça düşük olsa da geri dönüşsüz görme kayıplarına neden olabilir” ifadelerini kullandı.

DİYABETİK HASTALARDA DİKKAT EDİLMELİ

Şeker hastalığı veya obezitesi bulunan kişilerin bu ilaçları kullanmadan önce mutlaka göz muayenesinden geçmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Yaylalı, “Bu ilaçların kullanımı öncesinde hastaların göz hekimi tarafından değerlendirilmesi, varsa retinopati gibi risklerin tespit edilmesi gerekir. Çünkü hızlı kan şekeri düşüşleri, mevcut göz tutulumunu ağırlaştırabilir” diye konuştu.

ERKEN DÖNEM GÖRME KAYBI BELİRTİLERİNE DİKKAT

Hızlı kan şekeri düşüşlerinin özellikle diyabetik retinopati hastalarında tehlikeli olabileceğini belirten Yaylalı, “Bazı hastalarda görme azalmasına yol açan görme noktasında sıvı birikimi gözlemlenebiliyor. Bu durumda göz içi enjeksiyon tedavisi gerekebilir” dedi. Zayıflama ilaçlarının yaşa bağlı sarı nokta hastalığı (makula dejenerasyonu) üzerindeki etkilerinin de henüz tam açıklığa kavuşmadığını söyleyen Prof. Dr. Yaylalı, “Bazı çalışmalarda kuru tip sarı nokta riskinin azaldığı, yaş tip formun ise arttığı bildiriliyor. Ancak bu konuda kesin yargıya varmak için uzun dönemli, geniş hasta gruplarında yapılacak araştırmalara ihtiyaç var” ifadeleri kullandı.