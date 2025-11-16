Turkcell mağazaları ve Pasaj'dan kasım ayı kampanyaları

Turkcell, cep telefonlarından akıllı saatlere, ev ve mutfak aletlerinden oyuncu ekipmanlarına kadar binlerce ürünü Turkcell Pasaj'da kasım ayına özel avantajlı koşullarla sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, yeni yıla kısa bir süre kala müşterilerine iki kampanyayla özel avantajlar sağlıyor.

Turkcell Pasaj'dan 30 Kasım'a kadar geçerli kampanya kapsamında, ilk kez alışveriş yapacak müşterilere 2 bin 500 lira ve üzeri peşin alışverişlerde geçerli 350 lira değerinde hediye çeki fırsatı sunuluyor. Platinum müşterilerine özel, 5 bin lira ve üzeri peşin alışverişlerde geçerli 1000 lira değerinde hediye çeki de Turkcell'lileri bekliyor.

Turkcell Pasaj, cep telefonlarından akıllı saatlere, ev ve mutfak aletlerinden oyuncu ekipmanlarına kadar binlerce üründe kredi kartıyla yapılan alışverişlerde peşin fiyatına 6 taksit, kredili ödemelerde ise yüzde 0'dan başlayan faiz oranlarıyla avantajlı ödeme seçenekleri sunuyor.

Pasaj'da sunulan kampanya fırsatlarına ve ürünlere, şirketin internet adresinden ve mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.

Mağazalarda yüzde 26'ya varan indirimler yapılacak

Turkcell mağazalarında geçerli 'Kasım Şenlikleri' kampanyasında da farklı marka ve model 5G uyumlu telefonlar, tablet ve akıllı saatler, peşin fiyatına 3 taksit avantajıyla ve belirli modellerde yüzde 26'ya varan indirimlerle satışa sunulacak.

Kampanya, 25 Kasım-3 Aralık tarihlerinde geçerli olacak. Bu dönemde, İstanbul'daki farklı mağazalarda düzenlenen etkinlikler aracılığıyla sürpriz hediyeler, müşterilerle buluşturulacak.