Asgari ödeme yapanlar dikkat! Kredi kartı borcunuzu büyütüyor

Kredi kartı kullananların çoğu ayı kurtarmak için asgari ödeme yapıyor ancak uzmanlar bu alışkanlığın düşündüğünüzden çok daha büyük bir riske yol açtığı konusunda uyardı.

Türkiye’de artan yaşam maliyetleriyle birlikte milyonlarca vatandaş kredi kartını daha yoğun kullanmaya başladı ama uzmanlara göre en yaygın yapılan hatalardan biri, kart borcuna sadece asgari ödeme yapmak. Bu alışkanlık, kısa vadede kolaylık gibi görünse de uzun vadede kullanıcıları farkında olmadan ciddi bir borç yükünün içine çekiyor.

Finans uzmanları, “Asgari ödeme tuzağı” olarak adlandırılan bu durumun özellikle son aylarda hızla yayıldığını ve milyonlarca kart sahibinin risk altında olduğunu vurguladı.

ASGARİ ÖDEME YAPMAK BORCU ERİTMİYOR, BÜYÜTÜYOR

Uzmanlara göre asgari ödeme, borcu kapatmaz; tam tersine büyütür. Kart ekstresinde kalan anapara her ay katlanarak artarken, faiz oranı da borcun hızlı bir şekilde kabarmasına neden oluyor.

Finans analisti, asgari ödemenin tehlikesini açıklarken, “Kullanıcılar asgari ödemeyi yaptığında kartı kullanılabilir sanıyor. Ancak anapara duruyor, faiz ise işlemeye devam ediyor. Birkaç ay içinde borç iki katına çıkabilir. Bu durum, tüketiciyi farkında olmadan borç döngüsüne sokuyor” ifadelerine yer verdi.

Bu nedenle borcun tamamını ödeyemeyenlerin, en azından asgarinin birkaç katı ödeme yapması öneriliyor.

BANKALAR NEDEN ASGARİ ÖDEMENİN ÜSTÜNDE DURUYOR?

Asgari ödeme yapıldığında kart teknik olarak “gecikmeye düşmüş” sayılmıyor. Bu da bankaların yüksek faiz geliri elde etmesine yol açıyor. Uzmanlara göre bu da asgari ödemenin neden “kolay bir seçenek” gibi sunulduğunu açıklıyor.

Ancak kullanıcı açısından durum tam tersi:

Borç yavaş değil, çok hızlı artıyor.

Kredi notu düşebiliyor.

Limit düşürme riski ortaya çıkıyor.

Borç çevirme alışkanlığı gelişiyor.

FAİZLER SANDIĞINIZDAN DAHA HIZLI İŞLİYOR

Kredi kartı faiz oranları düşük görünse de gerçek yük, bileşik faiz nedeniyle ortaya çıkıyor. Yani her ay ödenmeyen borcun faizi, bir sonraki ay faizin de üzerine işliyor. Uzmanlara göre birçok kişinin “Borcum neden bitmiyor?” diye sormasının nedeni bu. Uzmanlar, “Özellikle birkaç ay asgari ödeme yapan bir kullanıcının borcu, sabit gelirli biri için ödenmesi zor bir seviyeye çıkar” uyarısında bulundu.

UZMANLARDAN KRİTİK TAVSİYE

Kredi kartı kullananların bu döngüye düşmemesi için verilen öneriler şöyle:

- Asgari ödeme yerine mümkünse daha yüksek tutar ödenmeli.

- Kart limiti, gelire göre belirlenmeli.

- Gereksiz harcamalar için kart kullanılmamalı.

- Ekstre kesim tarihleri takip edilmeli.

- Otomatik ödeme yerine bilinçli ödeme tercih edilmeli.

Uzmanlara göre en güvenli yöntem, kart borcunu her ay tamamen kapatmak. Bu yapılamıyorsa en azından o ayki borcun büyük kısmı ödenmeli.