Nihat Kahveci galibiyete rağmen yıldız ismi eleştirdi: Performansını beğenmedim

Nihat Kahveci, Türkiye-Bulgaristan maçının ardından değerlendirmeler yaptı. Kahveci, yaklaşan İspanya karşılaşmasının zorluklarına dikkat çekerek Arda Güler’in dünkü performansını eleştirdi.

Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda sahaya çıkan A Milli Futbol Takımı, Bursa’daki mücadelede Bulgaristan’ı 2-0’la geçti. Tribünlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada ay-yıldızlı ekip, oyun disiplinini koruyarak üç puanı hanesine yazdırdı.

Mücadelenin ardından Kontraspor YouTube kanalında konuşan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, takımın genel performansını değerlendirirken önemli tespitlerde bulundu.

Yaklaşan İspanya deplasmanına dikkat çeken Kahveci, maçın zorluğuna vurgu yaptı. "İspanya'da İspanya'ya karşı oynayacağımız maç bizim için uzun bir maç olacak. Topun peşinden koşmamız gerekiyor. İsmail sarı kart gördü. Kaan sakatlandı, Merih'in durumu belli değil." sözleriyle kadro sıkıntılarına ve fiziksel gerekliliklere işaret etti.

Kahveci, bireysel performansları da değerlendirdi ve özellikle genç yıldız Arda Güler’i eleştirdi. "Bugün A Milli Takımı'mızda beklentimin altında kalan oyuncular vardı. Bunlardan biri de spikerin çıkarken 'Altın Çocuk' dediği Arda Güler... Bugünkü performansını beğenmedim. Kalabalığın arasına girdiğinde çok top kayıpları yaptı. Daha iyi bir performans bekliyordum." ifadeleriyle genç oyuncunun daha iyisini yapabileceğini söyledi.

E Grubu’ndaki genel duruma da değinen Kahveci, sıralamanın beklentileri karşıladığını belirtti. "Grupta hiç sürpriz olmadı. Lider İspanya, ikinci biz, üçüncü Gürcistan." diyerek grubun gidişatının öngörülen şekilde ilerlediğini aktardı.

