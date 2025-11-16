BIST 10.566
İstanbul'da musluklardan günlerdir çamurlu su akıyor İSKİ'den açıklama

İstanbul'da musluklardan günlerdir çamurlu su akıyor İSKİ'den açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Çamlıca Depo arasındaki isale hatlarında yürütülen operasyonel çalışmalar nedeniyle, bu hatlardan beslenen abonelerin su renginde geçici süreli bulanıklık gözlendiği ancak bu bulanıklığın insan sağlığı açısından risk oluşturmadığı bildirildi.

İstanbullular günlerdir musluklarından akan çamurlu suyla şaşkınlık yaşıyor. Vatandaşları tedirgin eden konuya ilişkin İSKİ'den açıklama geldi.

İSKİ'den yapılan açıklamada, "Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Çamlıca Depo arasındaki isale hatlarında yürütülen operasyonel çalışmalar nedeniyle, bu hatlardan beslenen abonelerimizin su renginde geçici süreli bulanıklık gözlenmiştir. İlgili birimlerimiz sahada gerekli deşarj işlemlerini gerçekleştirmekte olup kısa süre içerisinde hatlarımızdaki su kalitesinin normale dönmesi beklenmektedir. Suyun renginde meydana gelen bulanıklık insan sağlığı açısından herhangi bir risk oluşturmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

