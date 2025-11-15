BIST 10.566
İstanbul'da metro inşaatında iskele çöktü: 2 yaralı, 1 işçi hayatını kaybetti

Kabataş'ta bulunan metro inşaatının eksi 6. katındaki iskele beton dökümü sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Yaralı 3 işçi hastaneye kaldırılırken, 1 işçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Beşiktaş Kabataş'ta bulunan metro inşaatında yapılan çalışmalar esnasında bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Olayda yaralanıp hastaneye kaldırılan 3 işçiden biri hayatını kaybetti.

BEŞİKTAŞ'TA METRO İNŞAATINDA İSKELE ÇÖKTÜ

İstanbul'da devam eden metro inşaatından korkutan haber geldi. Meclis-i Mebusan Caddesi'nde, Kabataş İskelesi'nin yanındaki M7 metro hattında yapılan çalışma sırasında, eksi 6. katındaki iskelede beton dökümü sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi.

İstanbul'da metro inşaatında iskele çöktü: 2 yaralı, 1 işçi hayatını kaybetti - Resim: 0

2 YARALI, 1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Göçükten 5 işçi çıkarıldı. Yaralanan 3 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İşçilerden biri doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kabataş Metro şantiye alanında meydana gelen göçükte hastanede tedavisi devam eden işçilerimizden 1'i, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.

Vefat eden işçimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Diğer 2 işçimizin tedavileri sürmektedir."

