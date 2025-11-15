A Milli Futbol Takımı'na Bursa'da büyük destek

A Milli Futbol Takımı ile Bulgaristan arasında oynanan karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Müsabakada ise tribünlerde büyük bir coşku vardı.Abone ol
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.
Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda müsabaka öncesinde tribünlerde büyük bir coşku yaşandı.
CENDERE ÇALINDI
Bursa'da oynanan mücadelede tribünleri dolduran futbolseverler, Kurtlar Vadisi dizisinin efsane müziği 'Cendere' eşliğinde desteklerini gösterdiler.