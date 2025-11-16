BIST 10.566
Rusya Devlet Başkanı Putin, Netanyahu ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Orta Doğu'daki durumu telefonda ele aldığı bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, telefon görüşmesi yaptı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Orta Doğu'daki durumun ele alındığı görüşmede Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının uygulanması bağlamındaki gelişmeler ve İran'ın nükleer programıyla ilgili durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

SURİYE DE GÖRÜŞÜLDÜ

Putin ile Netanyahu görüşmede ayrıca Suriye'de istikrarın sağlanmasıyla ilgili konuları istişare etti.

