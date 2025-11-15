Rafa Silva cephesinden Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'a cevap

Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan Rafa Silva'nın menajerlik şirketinden açıklama yapıldı.

Abone ol

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi yaşanıyor. Başkan Serdal Adalı ve Sergen Yalçın, Portekizli yıldızın takımda mutlu olmadığını ifade etti. Rafa Silva'nın menajerlik şirketi, oyuncu hakkında 21 madde ile yaşananları açıkladı.

Portekizli futbolcunun menajerlik şirketinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Beşiktaş yetkilileri tarafından, sporcu Rafa Silva ve temsil ajansının onurunu ve profesyonelliğini etkileyen yanlış bilgiler dile getirildiğinden, mevcut durumu açıklığa kavuşturmak zorundayız:

"MEVCUT DURUMDAN MEMNUN DEĞİL"

1. Rafa Silva'nın Beşiktaş'taki mevcut durumdan memnun olmadığı ve bu nedenle, katılmayı kabul ettiği projeyle ilgili kendisine yüklenen beklentilerden (ulusal şampiyonluk için mücadele etmek ve Avrupa kupalarında olumlu sonuçlar almak) derin bir hayal kırıklığı duyduğu doğrudur.

2. Kulüpte yaşanan istikrarsızlık, yönetimdeki değişiklikler ve birkaç kez yapılan teknik direktör değişikliği, sonuç alamamaktan duyduğu hayal kırıklığına rağmen, her zaman örnek bir profesyonel olmayı sürdüren sporcunun hayal kırıklığını daha da artırmaktadır. Bu durum, taraftarların ona her zaman gösterdiği ve göstermeye devam ettiği büyük sevgiyle de kolayca kanıtlanabilir.

"PARAYI DEĞİL BEŞİKTAŞ'I SEÇTİ"

3. Beşiktaş'ı kabul etme kararı, Rafa Silva'nın tek ve münhasır kararıydı. Oysa kamuoyunun da bildiği gibi, diğer Türk kulüplerini seçme ve Suudi Arabistan, Katar ve hatta bazı Avrupa liglerinin en güçlü kulüpleriyle serbestçe sözleşme imzalama fırsatı vardı. Bunu yaptı çünkü en başından beri Beşiktaş projesine ve vaat edilen her şeye inandı.

4. Ancak gerçeklik, oyuncuya sunulan projeyle uyuşmadı. Her şey en iyi şekilde başlamıştı (2024'te Süper Kupa zaferi), ancak Rafa Silva'nın Beşiktaş'ı seçmesinde belirleyici olan varsayımlardan sapmalar hızla ortaya çıkmaya başladı.

5. Rafa için mesele hiçbir zaman maddi değildi, çünkü öyle olsaydı Beşiktaş'ı seçmezdi.

SERDAL ADALI'NIN AÇIKLAMASINDAN ETKİLENDİ

6. Hayal kırıklığını daha da kötüleştiren şey, sporcunun, kendisini ne yazık ki göz ardı eden Başkan Serdal Adalı'nın “Joao Mario ayrıldıktan sonra Rafa kimseyle konuşmadı ve takım arkadaşlarından çok kendi köpeğiyle daha fazla zaman geçirdi” şeklindeki açıklamalarından olumsuz bir şekilde etkilendiğini saklamamasıdır.

"KENDİSİNİ KİMSEDEN ÜSTÜN GÖRMEDİ"

7. Rafa, en başından beri taraftarların kendisine gösterdiği tüm destek ve sevgiyi takdir ediyor ve minnettar. Üstelik bu destek ve sevgi hala devam ediyor. Bugün basın toplantısında söylenenlerin aksine, Rafa hiçbir zaman kendisini Beşiktaş'ta kimseye üstün görmedi – kulübe ise hiç – ve her zaman, her koşulda ve her an: antrenmanlarda, kamplarda ve maçlarda kurumu saygıyla karşıladı. Bu arada, bu tutumu temsil ettiği tüm kulüplerde her zaman sergilemiştir.

"FUTBOLU BIRAKMA AÇIKLAMASI ÖFKE PATLAMASIYDI!"

8. Ancak gerçek şu ki, mevcut durumda, şimdiye kadar her zaman yaptığı gibi görevini yerine getirmeye devam edemeyeceğini hissetti ve (Ekim ayında) kulübe ayrılmak istediğini bildirerek, her iki taraf için de dengeli bir çözüm bulunmasını istedi.

9. Kulüp başkanı, futbol direktörü ve benim de oyuncu temsilcisi olarak katıldığım bir toplantıda Rafa, öfke dolu bir ses tonuyla, bu durumu uzatmaktansa kariyerini sonlandırmanın daha iyi olabileceğini itiraf etti. Bu, bir öfke patlamasından başka bir şey değildi. Şüpheye yer bırakmamak için, Rafa kariyerine devam edecek ve bu durum toplantı sırasında hemen netleştirildi.

TÜRKİYE'DE BAŞKA TAKIMDA OYNAMAYACAK

10. Oyuncunun, taraftarların kendisine olan büyük sevgisini takdir ettiği ve bu nedenle de Beşiktaş dışında Türkiye'de başka hiçbir kulübü temsil edemeyeceğini garanti ettiği vurgulanmalıdır.

11. O günden bu yana yapılan görüşmelerde, Rafa Silva veya menajerinin hiçbir zaman tehditlerde bulunmadığının çok açık bir şekilde belirtilmesi gerekir! Böyle bir şeyin olduğu kesinlikle yanlıştır! Bu, sporcunun doğasında yoktur.

"SÖZLEŞMESİNDEKİ TÜM HAKLARDAN FERAGAT EDECEĞİNİ BELİRTMİŞTİR"

12. Beşiktaş'a bedelsiz transfer olan (kulübün herhangi bir transfer ücreti ödemeden) Rafa, kulübün ayrılmasını kabul etmesi halinde sözleşmesi kapsamında sahip olacağı tüm haklarından feragat ettiğini baştan açıkça belirtmiştir.

13. Sözleşme yürürlükte olduğu için, Rafa ve menajeri bariz bir gerçeği kabul ediyorlar: sözleşmenin feshedilmesi için her iki tarafın (Rafa ve Beşiktaş) mutabakatı gerekiyor. Ve bunu, hiçbir tarafın zarar görmeyeceği bir çerçeve içinde yapmayı planlıyorlar.

14. Beşiktaş ise, bedelsiz transferle transfer edilen, şu anda 32 yaşında ve sözleşmesinin bitmesine bir buçuk yıl kalan bir oyuncu için 15 milyon euro ödemeyi kabul etmeyeceğini açıkça belirtmiştir.

15. Kulüp Direktörü (Sayın Tuğkan Keçecioglu) ile şahsen yaptığım tüm görüşmelerde, samimiyet ve saygı her zaman ön planda oldu ve sporcunun durumuna anlayış gösterildiğini fark ettim.

16. Bir menajer olarak benim görevim, tüm tarafları tatmin edecek çözümler bulmak, ama her şeyden önce müşterilerimin çıkarlarını korumaktı, bu durumda Rafa Silva'nın çıkarlarını korumaktı, ki o sadece bir müşteri değil, aynı zamanda uzun süredir arkadaşımdır.

"ONU YIPRATMAK İÇİN HER ŞEY KULLANILDI"

17. Ne yazık ki, son günlerde Rafa Silva'yı kamuoyuna bir tavır almaya “zorlamak” amacıyla, gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan birçok versiyon kamuoyuna açıklanmıştır. Onu tanıyanlar, onun asla böyle bir şey yapmayacağını bilir. Konuşmak istememesi, golleri kutlamaması ve hatta şaşırtıcı bir şekilde gülümsememesi dahil, onu yıpratmak için her şey kullanıldı. Bu arada, kamuya açık fotoğraflarda bunun aksini görmek kolaydır.

"RAFA'NIN KARİYERİ SONLANMAYACAK"

18. Bu noktaya geldiğimize göre, temel mesele bir çözüm bulmaktır ve herkesin iyiliği için biz de buna kararlıyız. Gerçekler: Rafa kariyerini sonlandırmayacak, Beşiktaş ile sözleşmesi devam ettiği sürece diğer kulüplerin tekliflerini dinlemek istemiyor ve son gününe kadar kulübe saygı duyacak.

19. Onsoccer ve Rafa, bu nedenle (durumun gerektirdiği saygıyla) sağduyuya ve ortak çıkarları karşılayacak bir yol aramaya çağrı yaptı. Ancak, bizim tarafımızdan hiçbir zaman herhangi bir şantaj veya tehdit yapılmadığından ve yapılmayacağından eminiz.

"SÖZLEŞME YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYE HAZIR"

20. Rafa, sözleşmesi yürürlükte olduğu sürece profesyonel bir oyuncu olarak tüm sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmeye her zaman hazırdır.

21. Rafa Silva, Beşiktaş taraftarlarını seviyor ve ne olursa olsun, ne kadar yalan yayılırsa yayılsın, bu duygu asla değişmeyecek."