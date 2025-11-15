Türk ordusu Gazze'ye gidecek mi? Bakan Fidan'dan açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Gazze'de oluşturulacak Barış Gücü'yle ilgili, 'Gerekli şartların oluşması durumunda Türkiye, Gazze'de elini taşın altına koymaya hazırdır.' ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber’de katıldığı canlı yayında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.

Bakan Fidan'ın değerlendirmelerinde öne çıkan başlıklar şöyle:

Beyaz Saray'a davet edilen Cumhurbaşkanımız öncülüğünde Türkiye. Türkiye aranan bir aktör haline geldi. BM'de Cumhurbaşkanımız Trump ile bir araya geldi, diğer Müslüman ülke liderleriyle beraber. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Beyaz Saray'da ağırlandı. O görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilere dair ciddi konular konuşuldu. Kuzeyimizde Ukrayna savaşı devam ediyor bu hem Türkiye hem ABD için önemli. İran'da birçok açıdan ilişkimiz önemli ABD'nin ise nükleer problemleri var. Sonra ise Suriye dosyası... Bu konularda belli bir anlayış birliği oluşturulması gerekiyor. En can alıcı nokta ise Gazze meselesi. Tıkanan konuların açılması gerekiyor bunun da gözden geçirilmesi gerekiyordu.

TÜRKİYE NEDEN SURİYE'DE?

Suriye'de Türkiye'nin emeği, ortaya koyduğu çaba, yeni yönetimin meşruiyetini sağlaması için ortaya konulan çaba uluslararası arenada örneği az rastlanır boyutta. Türkiye'nin orada olmasından daha normal bir şey yok. Türkiye'nin dış politikadaki en büyük farkı kendisi için ne istiyorsa bölgedeki diğer ülkeler için de isteyip beraber ilerletme çabası var. Temel aktörlerle bir fikir birliği olması önemli.

SDG'NİN ENTEGRASYONU

Belli bir anlayış birliği içerisinde bunun ilerletilmesi gerekiyor. DEAŞ ile mücadele bahanesi üzerinden oluşturulmuş belli bir mekanizma var. Bütün aktörlerin menfaatine olacak şekilde bunu geri sarmak belli bir sabır istiyor. Şam ile YPG arasındaki görüşmeler önemli. Bizim en büyük birinci meselemiz İsrail'in Suriye için bir tehdit olmasından çıkartmak. YPG'nin Şam ile yürüttüğü görüşmelerin belli bir noktaya evrilmesi bekliyoruz.

TÜRK ASKERİ GAZZE'YE GİDECEK Mİ?

Birincisi prensipte Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız emri verecek makam. Gerekli şartların oluşması durumunda Türkiye, Gazze'de elini taşın altına koymaya hazırdır. Türkiye, asker gönderme dahil her türlü konuda üzerine düşeni yapacaktır. Bu bizim uluslararası topluma verdiğimiz en net mesaj.

F-35 SORUNU VE CAATSA YAPTIRIMLARI

25 Eylül'de Cumhurbaşkanımızla Sayın Trump Beyaz Saray'da bir araya geldiklerinde Sayın Trump bir irade beyanında bulundu. Cumhurbaşkanımıza olan saygısı, güveni, yani bunu hiç böyle düşünmeden, dedi ki bu CAATSA bizim aramızda olmaması gereken bir şey. Bunu kaldırmamız lazım. Bunun talimatını da kendi bürokrasisine verdi.

Orada şöyle bir problem alanımız var bizim. CAATSA biliyorsunuz Kongre'den geçirilmiş bir yasa. Ve bu yasa ben zaman zaman meslektaşım Marco Rubio ile de konuşurken şöyle diyor: "Ben diyor senatördüm, yasa çıkartan taraftaydım. Şimdi pratisyen oldum, idare tarafına geldim. Dışişleri Bakanıyım. Başkan bana bir talimat verdi, bunu hayata geçirin diyor. Ben şimdi dönüp metne bakıyorum. Ya öyle bir metin yazmışız ki idare bir yere kımıldayamasın diye."

Sistemi kilitlemek dedikleri. İdare bir yere kımıldayamasın diye öyle bir metinle her şeyi şey yapmışız diyor. Şimdi burada tabii ki hani derler ya demokrasilerde çare tükenmez diye, bizim aramızdaki ilişkilerde niyet iyi olduğu sürece çare arayışı tükenmez. Bu konuda inşallah Cumhurbaşkanımızın da yani bu konuda irade koyduğu birtakım çözüm konuları var. Onları zamanı geldikçe kamuoyuyla paylaşacağız zaten. Ama önemli olan şudur: Amerika'nın Biden'dan farklı olarak bunu çözmeye niyeti var. Sayın Trump'ın bu konuda verdiği talimat var, koyduğu irade var. Bu konu takip ediliyor. Biz de takip ediyoruz. İnşallah en kısa sürede çözeceğiz."