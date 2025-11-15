Mauro Icardi'den transfer iddialarına yanıt: 'Bir takım beni istiyor'

Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'den transfer itirafı geldi.

Abone ol

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, CA Newell's Old Boys'un bir dönem kendisini istediğini açıkladı.

"GERİ DÖNMEM İÇİN BENİ BİRKAÇ KEZ ARADILAR"

Sevgilisi China Suarez ile birlikte eltrecetv'ye konuk olan Mauro Icardi, "CA Newell's Old Boys sportif veya kurumsal anlamda pek iyi bir dönemden geçmiyor. Geri dönmem için beni birkaç kez aradılar ama hala oraya dönmem için zamanım var. Çocukluğumdan beri hayatımı Avrupa'da geçirdim."

"NEWELL'S OLD BOYS'U TUTUYORUM"

"Ayrıca kız arkadaşımın isteği üzerine Arjantin'de başka bir kulübün formasını giymem de yasaklandı. Boca Juniors'da oynamam mümkün değil (River Plate'i destekliyor). Ben CA Newell's Old Boys takımını tutuyorum" şeklinde konuştu."