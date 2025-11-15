MSB'den Yunanistan'a KKTC ile 'C-130' mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, 20 şehit verdiğimiz uçak kazasına gönderme yaptığı paylaşımı silen Yunanistan'a KKTC semalarında uçan SOLOTÜRK ile yanıt verdi.Abone ol
11 Kasım’da Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait “C-130” tipi askeri kargo uçağı Azerbaycan-Gürcistan sınırında düştü. Uçakta bulunan 20 TSK personeli şehit oldu. Şehitlerin naaşları 13 Kasım akşamüstü Ankara’daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı’na ulaştı.
YUNAN HAVA KUVVETLERİNDEN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM
Şehitlerin naaşları Türkiye’ye ulaşırken, Yunanistan Hava Kuvvetleri’nin resmi sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan paylaşım büyük tepki çekti. Hesaptan, C-130 filosunun görselleriyle birlikte “Günün Fotoğrafları! #C130 #C27 #SuperPuma” notu düşüldü.
Kullanıcılardan gelen yoğun tepkiler sonrasında Yunanistan Hava Kuvvetleri paylaşımı sildi.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN NOTA
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın paylaşımı nedeniyle Yunanistan'a Şifahi Nota verdi.
Şifahi Nota, üçüncü şahıstan üçüncü şahsa yazılan ve imza bulunmayan nota türüdür.
MSB'DEN YUNAN'A KKTC'Lİ YANIT: "GÜNÜN FOTOĞRAFI"
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı. Törenler kapsamında KKTC semalarında uçan SOLOTÜRK’ün fotoğrafı, Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarından hesabından "günün fotoğrafı" etiketiyle paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı’nın paylaşımında, Yunanistan Hava Kuvvetleri’nin tepki çeken paylaşımına dolaylı bir gönderme yapıldı:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kutlu bir destanın adıdır!