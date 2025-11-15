BIST 10.566
DOLAR 42,25
EURO 49,13
ALTIN 5.551,47
HABER /  GÜNCEL

MSB'den Yunanistan'a KKTC ile 'C-130' mesajı

MSB'den Yunanistan'a KKTC ile 'C-130' mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, 20 şehit verdiğimiz uçak kazasına gönderme yaptığı paylaşımı silen Yunanistan'a KKTC semalarında uçan SOLOTÜRK ile yanıt verdi.

Abone ol

11 Kasım’da Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait “C-130” tipi askeri kargo uçağı Azerbaycan-Gürcistan sınırında düştü. Uçakta bulunan 20 TSK personeli şehit oldu. Şehitlerin naaşları 13 Kasım akşamüstü Ankara’daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı’na ulaştı.

YUNAN HAVA KUVVETLERİNDEN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Şehitlerin naaşları Türkiye’ye ulaşırken, Yunanistan Hava Kuvvetleri’nin resmi sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan paylaşım büyük tepki çekti. Hesaptan, C-130 filosunun görselleriyle birlikte “Günün Fotoğrafları! #C130 #C27 #SuperPuma” notu düşüldü.

Kullanıcılardan gelen yoğun tepkiler sonrasında Yunanistan Hava Kuvvetleri paylaşımı sildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN NOTA

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın paylaşımı nedeniyle Yunanistan'a Şifahi Nota verdi.

Şifahi Nota, üçüncü şahıstan üçüncü şahsa yazılan ve imza bulunmayan nota türüdür.

MSB'DEN YUNAN'A KKTC'Lİ YANIT: "GÜNÜN FOTOĞRAFI"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı. Törenler kapsamında KKTC semalarında uçan SOLOTÜRK’ün fotoğrafı, Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarından hesabından "günün fotoğrafı" etiketiyle paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın paylaşımında, Yunanistan Hava Kuvvetleri’nin tepki çeken paylaşımına dolaylı bir gönderme yapıldı:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kutlu bir destanın adıdır!

MSB'den Yunanistan'a KKTC ile 'C-130' mesajı - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
Bayrampaşa Belediyesine yönelik soruşturmada tahliye kararı
Bayrampaşa Belediyesine yönelik soruşturmada tahliye kararı
Play-off'u garantiledik! A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan'ı yendi
Play-off'u garantiledik! A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan'ı yendi
Manisa'da kazada şehit olan polis son yolculuğuna uğurlandı
Manisa'da kazada şehit olan polis son yolculuğuna uğurlandı
Yol kesen sürücüye 180 bin lira ceza kesilecek
Yol kesen sürücüye 180 bin lira ceza kesilecek
Cristiano Ronaldo'yu bekleyen tehlike
Cristiano Ronaldo'yu bekleyen tehlike
Muazzez Abacı’nın cenazesi İstanbul’a getirildi
Muazzez Abacı’nın cenazesi İstanbul’a getirildi
ABD, Kazakistan petrolünün taşındığı Hazar Boru Hattı'na yönelik yaptırımları kaldırdı
ABD, Kazakistan petrolünün taşındığı Hazar Boru Hattı'na yönelik yaptırımları kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: Yalan makinası mısın, muhalefet lideri mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: Yalan makinası mısın, muhalefet lideri mi?
Başkan Erdoğan Adıyaman 350 bininci konutun anahtar teslim töreninde konuştu
Başkan Erdoğan Adıyaman 350 bininci konutun anahtar teslim töreninde konuştu
İstanbul Üsküdar'da bir aracın yolunu kapatarak saldırı gerçekleştiren kişi yakalandı
İstanbul Üsküdar'da bir aracın yolunu kapatarak saldırı gerçekleştiren kişi yakalandı
Cansuyu Derneğinin 14 tırlık yardım konvoyu Gazze'ye gönderildi
Cansuyu Derneğinin 14 tırlık yardım konvoyu Gazze'ye gönderildi
BBP Genel Başkanı Destici, basın toplantısı düzenledi
BBP Genel Başkanı Destici, basın toplantısı düzenledi