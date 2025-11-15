Play-off'u garantiledik! A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan'ı yendi

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında A Milli Takım, Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti.Abone ol
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin heyecanı yaşanıyor. Vincenzo Montella yönetmendeki A Milli Futbol Takımımız ile Aleksandar Dimitrov’un çalıştırdığı Bulgaristan, E Grubu’nun beşinci maçında karşı karşıya geldi.
İskoç hakem Nicholas Walsh’ın düdük çaldığı ve Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanan mücadelede kazanan Türkiye oldu.
Milliler, konuk ettiği rakibini 2-0'lık skorla mağlup ederek play-off turuna kalmayı garantiledi.
Karşılaşmada A Milli Takım'a galibiyeti getiren golü 18. dakikada penaltı noktasından Hakan Çalhanoğlu ve 83. dakikada Atanas Chernev kendi kalesine kaydetti.
PLAY-OFF'U GARANTİLEDİK
Bu sonuçla birlikte Milli Takım, üçüncü sıradaki Gürcistan ile olan puan farkını 9'a çıkartarak Dünya Kupası play-off etabına kalmayı garantiledi.
Gruptaki puanını 12'ye çıkartan Milli Takım, son hafta mücadelesinde grupta 5'te 5 yapan İspanya'ya 18 Kasım Salı günü konuk olacak.