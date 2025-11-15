BIST 10.566
HABER /  GÜNCEL

Bayrampaşa Belediyesine yönelik soruşturmada tahliye kararı

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Özel Kalem Müdürü Rıdvan Öztürk, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadesinin ardından tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Bayrampaşa Belediyesi Özel Kalem Müdürü Rıdvan Öztürk, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi.

Öztürk, ifadesinin ardından tahliye edildi.

