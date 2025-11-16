BIST 10.566
Sadettin Saran'dan canlı yayında 'Lewandowski' yanıtı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, bir televizyonun canlı yayınında gündemdeki 'Robert Lewandowski' iddialarına yanıt verdi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, son zamanlarda Fenerbahçe ile ismi anılan Barcelona'nın yıldız forveti Robert Lewandowski hakkında gelen soruya cevap verdi.

Beyaz Futbol'da Sinan Engin'in Sadettin Saran'a yönelttiği Lewandowski sorusuna Saran, şaşkınlıkla cevap verdi.

Sinan Engin'in sorusuna şaşıran Saran, "Nereden çıktı Lewandowski?" cevabını verdi.

Polonyalı golcünün sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. 37 yaşındaki yıldızın Barcelona ile yollarını ayırması bekleniyor.

FIFA kuralları gereğince sözleşmesinin bitimine 6 ay kala başka takımlarla görüşebilecek. Bu nedenle Lewandowski'nin adı Süper Lig de dahil birçok ulusal ligin takımlarıyla anılıyor.

