BIST 10.566
DOLAR 42,25
EURO 49,13
ALTIN 5.551,47
HABER /  SPOR

NBA'de süper yıldızlar sahne aldı takımları kazandı

NBA'de süper yıldızlar sahne aldı takımları kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, Charlotte Hornets'ı 109-96 yenerek üst üste 5. galibiyetine ulaştı.

Abone ol

Spectrum Center'da Hornets'a konuk olan Batı Konferansı lideri Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 33 sayı, 4 ribaunt, 7 asist, Chet Holmgren'in 25 ve Ajay Mitchell'ın 14 sayı kaydettiği mücadeleyi kazanarak galibiyet sayısını 13'e yükseltti.

Hornets'ta Miles Bridges'ın 15, Ryan Kalkbrenner, Collin Sexton ve Moussa Diabate'nin 13'er sayısı, sezonun 9. mağlubiyetini önleyemedi.

Lakers, Doncic'in 41 sayısıyla kazandı

Los Angeles Lakers, Fiserv Forum'da konuk olduğu Milwaukee Bucks'ı 119-95 yendi.

Sezonun 10. galibiyetini alan Batı Konferansı 4'üncüsü Lakers'ta Luka Doncic 41 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, Austin Reaves 25 sayı, 6 ribaunt, 8 asist ve Deandre Ayton 20 sayı, 10 ribaunt üretti.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 32 sayı, 10 ribaunt, 5 asistlik katkısı, sezonun 6. mağlubiyetini engelleyemedi.

Nuggets'tan peş peşe 7. galibiyet

Batı Konferansı ikincisi Denver Nuggets, deplasmanda Minnesota Timberwolves'u 123-112 yendi ve üst üste 7 olmak üzere 10. galibiyetini aldı.

Nuggets'ta Nikola Jokic, 27 sayı, 12 ribaunt, 11 asistle "triple-double" yaptı. Aaron Gordon, Tim Hardaway Jr ve Jamal Murray 23'er sayı attı.

Bu sezon 5. mağlubiyetini yaşayan Timberwolves'ta Julius Randle ve Anthony Edwards, 26'şar sayı kaydetti.

NBA
ÖNCEKİ HABERLER
Turkcell mağazaları ve Pasaj'dan kasım ayı kampanyaları
Turkcell mağazaları ve Pasaj'dan kasım ayı kampanyaları
Sadettin Saran'dan canlı yayında 'Lewandowski' yanıtı
Sadettin Saran'dan canlı yayında 'Lewandowski' yanıtı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin adı değişiyor
Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin adı değişiyor
Bakanlık ifşa etti! 2 çocuk giyim markası yasaklandı
Bakanlık ifşa etti! 2 çocuk giyim markası yasaklandı
İlk ara tatil bitiyor milyonlarca öğrenci ders başı yapacak! Yarıyıl tatili ne zaman?
İlk ara tatil bitiyor milyonlarca öğrenci ders başı yapacak! Yarıyıl tatili ne zaman?
Ankara'da fuhuş ve dolandırıcılık operasyonu! 'Baltuzağı' ve 'balkız' detayı
Ankara'da fuhuş ve dolandırıcılık operasyonu! 'Baltuzağı' ve 'balkız' detayı
Nihat Kahveci galibiyete rağmen yıldız ismi eleştirdi: Performansını beğenmedim
Nihat Kahveci galibiyete rağmen yıldız ismi eleştirdi: Performansını beğenmedim
Asgari ödeme yapanlar dikkat! Kredi kartı borcunuzu büyütüyor
Asgari ödeme yapanlar dikkat! Kredi kartı borcunuzu büyütüyor
ABD'nin hedefindeki Venezuala'da Netahyahu destekçisi muhalif liderden orduya silah bırak çağrısı
ABD'nin hedefindeki Venezuala'da Netahyahu destekçisi muhalif liderden orduya silah bırak çağrısı
Anne ve 2 çocuğun öldüğü olaya ilişkin ailenin kaldığı otelle ilgili şaşırtan detay
Anne ve 2 çocuğun öldüğü olaya ilişkin ailenin kaldığı otelle ilgili şaşırtan detay
Vincenzo Montella: Bizim hedefimiz mart ayındaki play-off'lar
Vincenzo Montella: Bizim hedefimiz mart ayındaki play-off'lar
İstanbul'da musluklardan günlerdir çamurlu su akıyor İSKİ'den açıklama
İstanbul'da musluklardan günlerdir çamurlu su akıyor İSKİ'den açıklama