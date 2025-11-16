BIST 10.566
DOLAR 42,25
EURO 49,13
ALTIN 5.551,47
HABER /  MEDYA

ABD Başkanı Trump BBC'ye fena taktı 5 milyar dolar istiyor

ABD Başkanı Trump BBC'ye fena taktı 5 milyar dolar istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, bir belgeselde konuşmasının düzenlenme biçimi nedeniyle BBC'nin kendisinden özür dilemesine rağmen tazminat ödemeyi reddetmesi üzerine, önümüzdeki hafta dava açacağını söyledi.

Abone ol

Air Force One uçağında 14 Kasım Cuma akşamı gazetecilere konuşan Trump, "Muhtemelen önümüzdeki hafta içinde 1 milyar ila 5 milyar dolar arasında bir tazminat talebiyle dava açacağız" dedi.

Trump'ın avukatları, BBC'nin programı yayından kaldırmaması, kendisinden özür dilememesi ve Trump'a tazminat ödememesi halinde, şirkete 1 milyar dolar tazminat davası açacaklarını duyurmuştu.
BBC, Trump'tan hakkında yayınlanan belgeselle ilgili olarak özür diledi ancak tazminat talebini reddetti.

Söz konusu belgeselde 6 Ocak 2021 tarihli konuşmanın düzenlenmesinin istemeden "Başkan Trump'ın şiddet eylemlerine doğrudan çağrı yaptığına dair yanlış bir izlenim" verdiğini kabul etti.

İngiltere merkezli medya kuruluşu, programın bir daha yayımlanmayacağını da ekledi.

Trump, hafta sonu İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile konuyu görüşeceğini söyledi.

BBC Sözcüsü, 13 Kasım'da yaptığı açıklamada şirketin avukatlarının Trump'ın hukuk ekibine bir mektup yazdığını, ayrıca BBC Yönetim Kurulu Başkanı Samir Shah'ın da Beyaz Saray'a kişisel bir mektup gönderdiğini belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Belediye Başkanı Rasim Arı'nın kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı
Belediye Başkanı Rasim Arı'nın kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı
Komisyon ikinci kez güvenlik bürokrasisini dinleyecek
Komisyon ikinci kez güvenlik bürokrasisini dinleyecek
Mehmet Uçum yeni çözüm süreci için örnek kanunu gösterdi
Mehmet Uçum yeni çözüm süreci için örnek kanunu gösterdi
Zayıflama ilaçları görme kaybına yol açabilir
Zayıflama ilaçları görme kaybına yol açabilir
NBA'de süper yıldızlar sahne aldı takımları kazandı
NBA'de süper yıldızlar sahne aldı takımları kazandı
Turkcell mağazaları ve Pasaj'dan kasım ayı kampanyaları
Turkcell mağazaları ve Pasaj'dan kasım ayı kampanyaları
Sadettin Saran'dan canlı yayında 'Lewandowski' yanıtı
Sadettin Saran'dan canlı yayında 'Lewandowski' yanıtı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin adı değişiyor
Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin adı değişiyor
Bakanlık ifşa etti! 2 çocuk giyim markası yasaklandı
Bakanlık ifşa etti! 2 çocuk giyim markası yasaklandı
İlk ara tatil bitiyor milyonlarca öğrenci ders başı yapacak! Yarıyıl tatili ne zaman?
İlk ara tatil bitiyor milyonlarca öğrenci ders başı yapacak! Yarıyıl tatili ne zaman?
Ankara'da fuhuş ve dolandırıcılık operasyonu! 'Baltuzağı' ve 'balkız' detayı
Ankara'da fuhuş ve dolandırıcılık operasyonu! 'Baltuzağı' ve 'balkız' detayı
Nihat Kahveci galibiyete rağmen yıldız ismi eleştirdi: Performansını beğenmedim
Nihat Kahveci galibiyete rağmen yıldız ismi eleştirdi: Performansını beğenmedim