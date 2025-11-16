ABD Başkanı Trump BBC'ye fena taktı 5 milyar dolar istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, bir belgeselde konuşmasının düzenlenme biçimi nedeniyle BBC'nin kendisinden özür dilemesine rağmen tazminat ödemeyi reddetmesi üzerine, önümüzdeki hafta dava açacağını söyledi.

Air Force One uçağında 14 Kasım Cuma akşamı gazetecilere konuşan Trump, "Muhtemelen önümüzdeki hafta içinde 1 milyar ila 5 milyar dolar arasında bir tazminat talebiyle dava açacağız" dedi.

Trump'ın avukatları, BBC'nin programı yayından kaldırmaması, kendisinden özür dilememesi ve Trump'a tazminat ödememesi halinde, şirkete 1 milyar dolar tazminat davası açacaklarını duyurmuştu.

BBC, Trump'tan hakkında yayınlanan belgeselle ilgili olarak özür diledi ancak tazminat talebini reddetti.

Söz konusu belgeselde 6 Ocak 2021 tarihli konuşmanın düzenlenmesinin istemeden "Başkan Trump'ın şiddet eylemlerine doğrudan çağrı yaptığına dair yanlış bir izlenim" verdiğini kabul etti.

İngiltere merkezli medya kuruluşu, programın bir daha yayımlanmayacağını da ekledi.

Trump, hafta sonu İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile konuyu görüşeceğini söyledi.

BBC Sözcüsü, 13 Kasım'da yaptığı açıklamada şirketin avukatlarının Trump'ın hukuk ekibine bir mektup yazdığını, ayrıca BBC Yönetim Kurulu Başkanı Samir Shah'ın da Beyaz Saray'a kişisel bir mektup gönderdiğini belirtti.