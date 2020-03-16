Honda 5 farklı kıtada gol buldu Brezilyalı efsaneye eşlik etti

Japon futbolcu Keisuke Honda, 5 kıtada gol atma başarısı gösterdi. Transfer olduğu Botafogo'da golünü bulan Honda, Brezilyalı Romario'nun ardından rekoru kıran isim oldu.

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Brezilya ekiplerinden Botafogo'nun yolunu tutan Keisuke Honda yeni takımında yaşadığı gol sevinciyle kariyerinde 5 kıtada gol atmayı başardı. Japon futbolunun efsane isimlerinden Keisuke Honda böylelikle yapılması zor bir işe imzasını koydu.

5 kıtada da fileyi buldu

Kariyeri boyunca ülkesi Japonya'da Seiryo ve Nagoya, Hollanda'da Venlo ve Vitesse, Rusya'da CSKA Moskova, İtalya'da Milan, Meksika'da Pachuca ve Avustralya'da Melbourne Victory formaları giyen Honda'nın yeni durağı Brezilya'nın Botafogo takımı oldu. Botafogo'ya transferinin ardından beşinci farklı kıtada top koşturmaya başlayan yıldız futbolcu siyah-beyazlı formayla golünü de attı ve oynadığı 5 kıtada da gol sevinci yaşamayı başardı.

Brezilyalı Romario'dan sonra başaran ilk isim

Beş farklı kıtada top koşturup gol bulan bir başka efsane Brezilya futbolunun unutulmaz golcüsü Romario olmuştu. Kariyerinde beş farklı kıtada oynamış ve gol sevinci yaşamıştı. 43 yaşında futbol kariyerini noktalayan Romario, 1994 Dünya Kupası'nı kazanan Brezilya Milli Takımı'nın da önemli isimlerindendi.