Herkes merakla bekliyordu! Eren Elmalı yerine A Milli Takım'a bu isim eklenecek

Galatasaray'da ve A milli Takım'da forma giyen Eren Elmalı'nın, Türkiye Futbol Federasyonu'nda düzenlenen bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk ettiği 1024 futbolcu arasında yer aldığı ortaya çıktı. Bu nedenle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Eren Elmalı'nın yerine kadroya dahil edilecek isim merak konusuydu. İşte Eren Elmalı yerine milli takımda forma giyecek o isim...
Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiği açıklandı.
EREN ELMALI MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARILDI
Galatasaray forması giyen Eren Elmalı da PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcu arasında yer aldı. 25 yaşındaki sol bek, bu soruşturmayla birlikte A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri kadrosundan çıkarıldı.
MUSTAFA ESKİHELLAÇ KADROYA DAHİL EDİLDİ
A Milli Takım'da Eren Elmalı'nın yerine sol bek pozisyonunda Trabzonspor forması giyen Mustafa Eskihellaç kadroya eklendi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 11 maça çıkma başarısı gösteren 28 yaşındaki deneyimli sol bek, bu maçlarda 2 asistlik performans sergiledi.