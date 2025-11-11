BIST 10.811
DOLAR 42,23
EURO 48,86
ALTIN 5.609,04
HABER /  SPOR

Herkes merakla bekliyordu! Eren Elmalı yerine A Milli Takım'a bu isim eklenecek

Herkes merakla bekliyordu! Eren Elmalı yerine A Milli Takım'a bu isim eklenecek

Galatasaray'da ve A milli Takım'da forma giyen Eren Elmalı'nın, Türkiye Futbol Federasyonu'nda düzenlenen bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk ettiği 1024 futbolcu arasında yer aldığı ortaya çıktı. Bu nedenle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Eren Elmalı'nın yerine kadroya dahil edilecek isim merak konusuydu. İşte Eren Elmalı yerine milli takımda forma giyecek o isim...

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiği açıklandı.

EREN ELMALI MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Galatasaray forması giyen Eren Elmalı da PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcu arasında yer aldı. 25 yaşındaki sol bek, bu soruşturmayla birlikte A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri kadrosundan çıkarıldı.

MUSTAFA ESKİHELLAÇ KADROYA DAHİL EDİLDİ

A Milli Takım'da Eren Elmalı'nın yerine sol bek pozisyonunda Trabzonspor forması giyen Mustafa Eskihellaç kadroya eklendi.

Herkes merakla bekliyordu! Eren Elmalı yerine A Milli Takım'a bu isim eklenecek - Resim: 0

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 11 maça çıkma başarısı gösteren 28 yaşındaki deneyimli sol bek, bu maçlarda 2 asistlik performans sergiledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Siirt'te silahlı kavgada ortalık kan gölüne döndü
Siirt'te silahlı kavgada ortalık kan gölüne döndü
Manisa'da otizmli öğrenciyi merdivenden böyle itti! O müdür için karar
Manisa'da otizmli öğrenciyi merdivenden böyle itti! O müdür için karar
Bakan Kurum 81 ilde gerçekleşen konut projesine başvuru rakamlarını paylaştı
Bakan Kurum 81 ilde gerçekleşen konut projesine başvuru rakamlarını paylaştı
Muammer Kaddafi'nin oğlu Hannibal, 893 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı
Muammer Kaddafi'nin oğlu Hannibal, 893 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı
Sürücü adayı 128. kez girdiği ehliyet sınavında başarısız oldu
Sürücü adayı 128. kez girdiği ehliyet sınavında başarısız oldu
Bahisten PFDK'ye sevk edilen tek yabancı futbolcu bakın kim oldu
Bahisten PFDK'ye sevk edilen tek yabancı futbolcu bakın kim oldu
Filistinli tutuklara idam cezasını öngören tasarı ilk oylamada kabul edildi
Filistinli tutuklara idam cezasını öngören tasarı ilk oylamada kabul edildi
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 1,1 milyar avroluk yeni sözleşmeler imzalandı
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 1,1 milyar avroluk yeni sözleşmeler imzalandı
Yeşilyurt'ta hedef turizmde canlanma
Yeşilyurt'ta hedef turizmde canlanma
Bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal adliyede
Bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal adliyede
Fidan'dan dikkat çeken Suriye açıklaması! Giderek daha da parçalanabilir
Fidan'dan dikkat çeken Suriye açıklaması! Giderek daha da parçalanabilir
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü! "Büyük bir lider"
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü! "Büyük bir lider"