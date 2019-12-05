'HDP kapatılsın' sözleri CNN Türk'ü karıştırdı

CNN TÜRK'te Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında yine gündeme ilişkin çok sayıda konu masaya yatırıldı.

İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın da konuk olarak yer aldığı programa özellikle CHP-HDP ilişkisi ve HDP'nin kapatılması gerektiğine yönelik söylem damga vurdu.