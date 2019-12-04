DÜNYA

ABD Başkanı Donald Trump'ın sorusuna Emmanuel Macron'dan 'ciddi olalım' yanıtı

Londra'da yapılan NATO zirvesinin ilk gününe ABD lideri Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki atışma damga vurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı, Trump’ın Paris’e yönelttiği, Fransa vatandaşı olan yabancı savaşçıları geri alma çağrısını de reddetti. Macron, şu anda odağın IŞİD’le mücadele üzerinde olması gerektiğini, IŞİD’in hala tam olarak ortadan kaldırılmadığını savundu.

Macron’dan Trump’ın “Güzel IŞİD savaşçılarını ister misiniz?” sorusuna “ciddi olalım” yanıtı

O sırada Trump ve Macron arasında dikkat çekici bir diyalog yaşandı. Trump yabancı savaşçıların geldikleri ülkeler tarafından geri alınarak yargılanmaları konusuna değinirken Ortadoğu’da gözaltında bulunan savaşçıların çoğunun Fransa, Almanya ve İngiltere’den geldiğini söyledi. Trump, Fransız lidere “Güzel IŞİD savaşçıları ister misiniz? İsterseniz verebilirim. İstediğinizi alabilirsiniz” dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise “Ciddi olalım. Bölgede öncelik yabancı savaşçılar değil, IŞİD’e yönelik mücadeleyi tamamlamak” ifadelerini kullandı.

Trump: İçinde bir şey olmayan en harika cevaplardan biri

Fransız lider yabancı savaşçılar konusunda her vakayı kendi içinde değerlendirdiklerini belirtti. Başkan Trump ise Macron’a “İşte bu yüzden harika bir siyasetçi. Şimdiye kadar duyduğum içinde bir şey olmayan en harika cevaplardan biri” yanıtını verdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD Başkanı Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi
Galatasaray Tuzlaspor Türkiye Kupası maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Altay Trabzonspor Türkiye Kupası maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi sızdı! Çarşamba günü bomba patlıyor
Yılmaz Özdil ve Soner Yalçın birbirine girdi omurgasız saray fedaisi
Leicester City Çağlar Söyüncü'nün fiyatını belirledi astronomik rakam isteniyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Hanife Gürdal'dan takipçisine olay küfür tepkisi
Kalbini ikiye bölen bıçakla öldürülen balerin Ceren Özdemir son anları kamerada
Babalık izni kaç gün 657 memurların babalık izni
Tanıtımları olay olmuştu! 'Babil'de flaş gelişme!
Barış Yarkadaş ile İsmail Saymaz arasında KHK tartışması
AUZEF sınav sonuçları OYS öğrenci girişi TC ile sonuç sorgulama
İşte Benim Stilim Nazlıcan Arkan yoğun bakıma alınmıştı son sağlık durumu
Doğa Koleji'nde neler oluyor Doğa Koleji olayı nedir öğretmenler eylemde