ABD Başkanı Donald Trump'ın sorusuna Emmanuel Macron'dan 'ciddi olalım' yanıtı

Fransa Cumhurbaşkanı, Trump’ın Paris’e yönelttiği, Fransa vatandaşı olan yabancı savaşçıları geri alma çağrısını de reddetti. Macron, şu anda odağın IŞİD’le mücadele üzerinde olması gerektiğini, IŞİD’in hala tam olarak ortadan kaldırılmadığını savundu.

Macron’dan Trump’ın “Güzel IŞİD savaşçılarını ister misiniz?” sorusuna “ciddi olalım” yanıtı

O sırada Trump ve Macron arasında dikkat çekici bir diyalog yaşandı. Trump yabancı savaşçıların geldikleri ülkeler tarafından geri alınarak yargılanmaları konusuna değinirken Ortadoğu’da gözaltında bulunan savaşçıların çoğunun Fransa, Almanya ve İngiltere’den geldiğini söyledi. Trump, Fransız lidere “Güzel IŞİD savaşçıları ister misiniz? İsterseniz verebilirim. İstediğinizi alabilirsiniz” dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise “Ciddi olalım. Bölgede öncelik yabancı savaşçılar değil, IŞİD’e yönelik mücadeleyi tamamlamak” ifadelerini kullandı.

Trump: İçinde bir şey olmayan en harika cevaplardan biri

Fransız lider yabancı savaşçılar konusunda her vakayı kendi içinde değerlendirdiklerini belirtti. Başkan Trump ise Macron’a “İşte bu yüzden harika bir siyasetçi. Şimdiye kadar duyduğum içinde bir şey olmayan en harika cevaplardan biri” yanıtını verdi.