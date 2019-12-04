Hanife Gürdal'dan takipçisine olay küfür tepkisi

Bir döneme damga vuran evlilik programlarıyla adını duyuran ve sonrasında başörtüsünü çıkardığı için günlerce konuşulan Hanife Gürdal, bir takipçisinin küfürlü mesajından sonra çileden çıktı. Gürdal hem takipçisini ifşa etti hem de ismini açık açık paylaştığı kişiyi mahkemeye vermek için harekete geçti.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Hanife Gürdal, Instagram'ının hikaye kısmında kendisine "Sen önceden kapalı değil miydin o...?" mesajını atan kişiyi ifşa etti. Kendisine küfür edilen Gürdal sinirine hakim olamadı ve tepkisini tükürerek gösterdi.

Gürdal, daha sonra geçmişe dönük hakaret ve müstehcen görüntüler atan kişileri mahkemeye vereceğini söyledi. Fenomen gelin adayı şunları söyledi: "Şimdi paylaştığımız videoda da neden tanımadığımız birine saçma sapan küfür ederiz onu gördük. Kendisi 52 bin fake takipçisi ile prim kasmaya çalışmış belli ki. 'Bak ben bunu bunu dersem Hanife kavga eder benimle. O Hanife benimle kavga ederse beni adam yerine koymuş olacak' demiş. 'İnsanlar da beni adam zannedecek' demiş. Bakalım fotoğrafta paylaştığım kişiyi adam zannettik mi arkadaşlar?" diyen Hanife konuşmasını ekrana tükürerek bitirdi.